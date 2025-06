Em dias frios ou para quem busca conforto em forma de comida, o ramen ou lámen, como também é chamado no Brasil, é a escolha perfeita. Essa sopa japonesa combina um caldo encorpado, massa cozida no ponto certo e acompanhamentos que variam de acordo com a região e o estilo. Apesar de parecer elaborada, a receita de lámen japonês caseiro pode ser feita em casa com ingredientes acessíveis e adaptações que preservam o sabor original.

O segredo do lámen japonês caseiro está no caldo. Ele pode levar horas em restaurantes especializados, mas em versões caseiras é possível encurtar esse tempo sem perder a profundidade do sabor.

A base costuma ser feita com caldo de carne, frango ou legumes, enriquecido com missô, shoyu ou pasta de curry japonês.

A montagem também é essencial: ovos cozidos com gema cremosa, cebolinha picada, folhas de nori (alga seca), cogumelos, broto de bambu e carne de porco ou frango grelhado são algumas das opções que complementam o prato e garantem a experiência completa.

Receita de lámen japonês caseiro (2 porções)

O macarrão usado é o do tipo lámen, facilmente encontrado em lojas orientais, mas também pode ser substituído por noodles instantâneos de boa qualidade.

Ingredientes para o caldo:

1 litro de caldo de frango ou legumes;

2 colheres (sopa) de molho shoyu;

1 colher (sopa) de óleo de gergelim;

1 dente de alho picado;

1 pedaço de gengibre (2 cm), fatiado;

1 colher (sopa) de pasta de missô (opcional).

Para o macarrão e acompanhamentos:

2 porções de macarrão para lamen (ou outro noodle oriental);

2 ovos;

cebolinha picada a gosto;

alga nori em tiras;

cogumelos fatiados (shiitake ou paris);

carne de porco grelhada, frango ou tofu.

Modo de preparo:

cozinhe os ovos por 6 minutos, resfrie em água com gelo, descasque e reserve; em uma panela, aqueça o óleo de gergelim e refogue o alho e o gengibre. Adicione o caldo, o shoyu e o missô. Deixe ferver por 10 a 15 minutos; cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem; em tigelas fundas, divida o macarrão, despeje o caldo quente por cima e finalize com os ovos cortados ao meio, cogumelos, alga e cebolinha; sirva imediatamente.



O lámen japonês caseiro é uma refeição completa, nutritiva e cheia de personalidade. Com um pouco de organização, é possível preparar essa delícia em menos de 40 minutos, adaptando os ingredientes ao seu gosto e à sua despensa.

Seja em noites frias ou como um mimo gastronômico do fim de semana, essa receita mostra que a culinária japonesa vai muito além do sushi, e pode estar ao seu alcance, sem sair de casa.