Ana Brisa Reis*

A Burger King, rede de fast food norte-americana, vai distribuir hambúrgueres de graça para todos os advogados do Brasil a partir da próxima segunda-feira (13/1) até quarta-feira (15/1). A campanha faz parte do lançamento do BK Taste, que foi acusado por alguns de ser uma cópia do concorrente McDonald’s.

UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!

A campanha foi divulgada nas redes sociais do BK através de um vídeo bem humorado em que um advogado explica que alguns podem até pensar que o lançamento se trata de uma cópia do Big Tasty, hambúrguer do McDonald’s, que tem nome parecido e ingredientes praticamente iguais. Mas ele rebate dizendo que a novidade seria uma cópia da cópia, já que o Big Tasty é, segundo ele, uma cópia do clássico Whopper.

No fim do vídeo, o debate sobre a originalidade do lanche é aberto ao público. Para comprovar que o hambúrguer é uma receita exclusiva, advogados registrados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) poderão retirar o lanche e tirar suas próprias conclusões.

O BK Taste é feito com hambúrguer de carne 100% bovina grelhado no fogo, pão com gergelim, alface, tomate, cebola, fatias de queijo cheddar derretidos e o inédito molho Taste sabor defumado. O cliente pode escolher entre uma, duas ou três carnes no lanche.

Carne, pão com gergelim, alface, tomate, cebola, queijo cheddar derretidos e o inédito molho Taste sabor defumado formam o novo item do cardápio YouTube/Reprodução

As regras para participar são simples: basta ir a um drive-thru de qualquer restaurante da rede participante (em BH, são 11) e apresentar a carteira da OAB no momento do pedido. A promoção é limitada a um CPF por pessoa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Veja a lista das lojas participantes em BH



Rua André Cavalcanti, 211 - Gutierrez

Avenida Bias Fortes, 1655 - Barro Preto

Av. do Contorno, 10325 - Carlos Prates

Av. Cristiano Machado, 5125 - Palmares

Av. Presidente Carlos Luz, 168 - Caiçara

Av. Pres. Antônio Carlos, 4240 - Lagoinha

R. Úrsula Paulino, 1321 - Betânia

Av. Nossa Sra. do Carmo, 1682 - São Pedro

Av. Professor Mário Werneck, 1326 - Estoril

Av. Portugal, 3450 - Jardim Atlântico

Av. Heráclito Mourão de Miranda, 800 - Alípio de Melo

@burgerking

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino