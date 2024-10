Celebrado nesta sexta-feira (25 de outubro), o Dia Mundial do Macarrão homenageia um dos pratos mais populares da culinária global. Com uma origem que remonta a culturas antigas até uma forte presença nos pratos contemporâneos, a massa se adapta a diferentes ingredientes e costumes locais. Confira seis lugares em BH e região metropolitana para saborear variados pratos com macarrão.





O Omilía, em Nova Lima, é uma ótima escolha para quem quer celebrar o Dia Mundial do Macarrão com sofisticação. No menu, o Filé e Linguini na Fonduta de Queijos Mineiros (R$ 109) se destaca, combinando medalhões de filé-mignon com uma massa de grano duro ao molho de queijo Canastra e queijo do Serro, oferecendo uma refeição que valoriza ingredientes típicos mineiros.

Já no Gastrô Hub, os clientes podem experimentar diversas opções da casa para celebrar esta data especial. A primeira delas é o Filletto alla Griglia (R$ 83), que consiste em filé-mignon grelhado acompanhado de espaguete com fonduta de queijo parmigiano.

Para quem prefere uma massa com frutos do mar, há o Spaghetti ai Gamberi (R$ 85), composto por espaguete com camarões ao molho sugo. Os vegetarianos também podem se deliciar com o Fagottini au Gorgonzola (R$ 70), uma massa artesanal recheada com damasco e abacaxi ao molho gorgonzola.

Provando que nem só de petiscos vivem os bares de BH, o Redentor e o Moema, localizados na Savassi, também oferecem deliciosas opções de massa para seus frequentadores. No Redentor, o Penne ao Molho 4 Queijos (R$ 65) vem acompanhado de filé-mignon ao molho roti.

Tagliatelle com gorgonzola e filé na crosta de pera com nozes é a sugestão do bar Moema Victor Schwaner/Divulgação

Já no Moema, a melhor opção para celebrar a data é o Tagliatelle com Gorgonzola e Filé na Crosta de Pera com Nozes (R$ 72).

No Pátria Cozinha do Brasil, os clientes podem se deliciar com a famosa Lasanha de domingo (R$ 74) uma lasanha com massa fresca, molho branco, molho bolonhesa, muçarela e parmesão, que vai acompanhada de arroz branco soltinho.

Sabores mineiros

Para marcar a ocasião, o Nuúu Restaurante, no lobby do Novotel BH Savassi, destaca a versatilidade das pastas em seu menu, oferecendo pratos que vão desde receitas tradicionais e internacionais até criações que refletem a riqueza dos sabores mineiros.

Servido no almoço executivo, o Fetuccine com Linguiça combina a suavidade da massa fresca com o creme de linguiça da Charcuteria Sagrada Família, de Montes Claros, juntamente com ora-pro-nóbis e taioba refogados e o célebre queijo d'Alagoa, da serra da Mantiqueira, premiado com medalha de prata no concurso Mondial du Fromage 2023, na França.

O fettuccine do Nuúu Restaurante combina a suavidade da massa fresca com o creme de linguiça Nuúu Restaurante/Divulgação

A mineiridade também dá as caras no Ravióli de Queijos Mineiros recheado com queijo da Serra da Canastra e salteado na manteiga com sálvia: a pasta artesanal é finalizada com requeijão de raspa e queijo d'Alagoa maçaricados.



Na linha da cozinha internacional, o Nuúu apresenta o Espaguete a Frutos do Mar. A deliciosa combinação de massa fina, polvo, camarões, lula e mexilhões chega à mesa envolvida por um molho cremoso.

Por fim, as massas brilham como guarnições. É o caso do Nhoque de Baroa com Fonduta de Queijo da Canastra, acompanhado de um corte alto de filé-mignon com cogumelos-de-paris salteados e couve; e do Fettuccine ao Creme de Cogumelos, servido com um generoso bife ancho.

SERVIÇO

Omilía Restaurante (@omiliarestaurante)

Alameda do Morro, 72, Vila da Serra - Nova Lima

Terça a sábado – 12h a 00h

Domingo – 12h às 17h

(31) 99724-2038

Gastrô Hub (@gastrohub.bh)

Avenida do Contorno, 4667 – Serra

Segunda a sexta-feira: 11h às 15h | 18h às 22h

Sábado e Domingo: 11h às 22h

Moema Bar e Cozinha (@moema.bar)

Rua Sergipe, 1370, Savassi

Segunda-feira a domingo: 11h00 às 15h (almoço) | 15h à 1h

(31) 3568-3555

Redentor (@redentorbar)

Rua Fernandes Tourinho, 500 – Savassi

Aberto todos os dias a partir das 11h até 00h

Pátria Cozinha do Brasil (@patriacozinhadobrasil)

Av. Celso Porfírio Machado, 1520 – Belvedere

Terça a quinta-feira, das 18h às 0h | Sexta-feira e sábado, das 12h às 0h | Domingo, das 12h às 17h



Nuúu Restaurante e Bar (@nuuurestaurante)

Avenida do Contorno, 6.583, Savassi



Almoço - Das 12h às 15h, diariamente

Jantar - Das 19h às 23h, diariamente

(31) 3311-9410

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino