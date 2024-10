Enlaçada ao trocadilho com a palavra wine e a expressão mais “mineirês” de Minas Gerais, a "Feirinha Aproxima" harmoniza vinhos junto a produtos artesanais e regionais de todo o estado com o "Uaine Day". O evento conjunto é gratuito e será realizado neste sábado (5/10), de 10h às 17h, nos jardins internos da Casa Fiat de Cultura, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Ainda no universo dos vinhos, a feira terá sommeliers especializados em cada barraca para orientar o público sobre qual deles escolher para acompanhar os pratos.





Serão várias empresas com diferentes seleções de rótulos: Adega Supernosso, Empório do Vinho, Qualimpor, Casa Geraldo, Liber Wines e Uaine House. Mas, para quem não é um grande fã de vinho, ou só quer se aventurar em novos sabores, também tem como opções as cervejarias Slod, Albanos e Krug.





O chef Eduardo Maya, curador e idealizador do projeto, destaca que a feira foi criada para aproximar toda a cadeia gastronômica de Minas, com produtores, cozinheiros e cervejeiros de todo o estado. “A gente cuida de tudo com muito carinho. Um evento simples, mas de uma forma totalmente sofisticada”, ele diz.

Na foto, chef Eduardo Maya, criador e idealizador do projeto Vitor Schwaner





A "Feira Aproxima" completa 10 anos neste ano e, com sua curadoria mensal, é uma vitrine de empreendedores e da gastronomia mineira.





“Nós provamos e decidimos os produtos, além de ajudá-los com a precificação dos produtos, comportamentos de venda, tamanhos e etc. Não é só jogar alguém na feira, a gente insere eles por meio de muita conversa e planejamento”, destaca Eduardo, que reitera a gratuidade do evento, "todo o dinheiro gasto pelo público é com os produtos dos empreendedores na feira".





Segundo o chef, o projeto procura andar por toda a cidade e acontece no primeiro sábado de cada mês – com ressalvas em dezembro e janeiro. Portanto, são 10 edições por ano com um público entre 3 e 5 mil pessoas. Ele conta que costumava dizer que a programação é para o público de 0 a 100 anos, mas mudou para 103 desde que uma senhora simpática dessa idade foi à feira. Ele garante que foi idealizada para todo mundo!

A edição também conta com a estreia da Polvilha, com bolos e pães de queijo, a Charcutaria Montovani, com tábuas de frios, um terrine de pato com geleia de frutas e pães artesanais, Las Paellas, autêntica paella da espanha, e o La Vinícola, com paninos, sanduíches de pancetta e canastra e frango e pesto cremoso e outros.

A Aproxima também terá barracas sociais de ONGs como o Lar Tereza de Jesus e o Alfajor do Igor.

Os tradicionais da memória mineira Pastel de Angu Dona Gê, com a receita secular de família, e o Doce de Canudo Artesanal Barros, diretamente de Teixeiras, próximo a Viçosa na Região da Zona da Mata, fazem parte do cardápio deste sábado.

Além de queijos mineiros selecionados como os Queijos de Ovelha, Queijos Ribeiro Fiorentini, de Governador Valadares, e produtos trazidos pelo projeto Origem Minas.





O Wurscha – pão com linguiça artesanal 100% pernil; o cone de camarão da Classe A e as tiras de tilápia empanadas com chips de batata também estarão presentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Mês das crianças

Em comemoração adiantada ao dia das crianças, a Feirinha Aproxima contará com um espaço kids. Nele, haverá a oficina de cabelo maluco e brinquedos infláveis com monitores.



É tudo gratuito, mas com limitação de lugares por ordem de chegada.





Serviço

Endereço: jardins internos da Casa Fiat de Cultura - Praça da Liberdade, 10 - Funcionários

Data e horário: neste sábado (5/10) de 10h às 17h