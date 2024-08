O Dia dos Pais está chegando, ele será celebrado neste domingo (11/8), por isso já chegou a hora de escolher o lugar perfeito para celebrar essa data especial junto ao seu pai. Que tal presenteá-lo com uma experiência gastronômica única em Belo Horizonte? A cidade, conhecida por sua rica gastronomia, oferece uma variedade de restaurantes e bares que prometem agradar a todos os paladares.

Desde os clássicos da cozinha mineira até as mais modernas e sofisticadas opções, a capital mineira tem tudo para tornar esse dia ainda mais especial. Trouxemos algumas opções que vão agradar a todos os gostos, para celebrar o Dia dos Pais e proporcionar momentos inesquecíveis ao lado de quem você ama.



Seu Bias



Os amantes de churrasco vão amar essa opção Reprodução Redes Sociais

Uma ótima recomendação para os pais que amam um churrasco é visitar o Seu Bias, onde o chef Mário Portella estreia seu novo projeto, "Seu Bias na Brasa". Portella, um nome de destaque no churrasco nacional, promete um evento especial com fogo de chão montado no quintal do restaurante, permitindo ao público acompanhar o preparo dos pratos ao vivo.





O cardápio exclusivo para a ocasião inclui:





Entrada:

- Trio de Espetos na Brasa:

- Copa lombo com abacaxi

- Baby beef com batata bolinha e páprica e molho de ostras

- Coraçãozinho de frango com molho oriental





Prato Principal:

- Menu Fogo de Chão com uma seleção de cortes assados:

- Steak com creme de queijo Canastra

- Porco com cebola

- Costela bovina com abóbora

- Linguiça defumada feita no Seu Bias com farofa

- Cupim com maionese de batata e aioli da casa





O Menu Fogo de Chão pode ser pedido em duas versões: individual ou para compartilhar, permitindo que todos possam aproveitar essa experiência gastronômica única. Além do delicioso menu, o domingo também vai contar com desconto especial em uma seleção vinhos e promoção de chopp





Funcionamento no Dia dos Pais: 12h às 17h

Endereço: Av. Bias Fortes, 161 - Lourdes

Reservas e contato: https://linktr.ee/seubias



Bebedouro Bar & Fogo



O bar também chama atenção pela ampla variedade de chopes, vinhos e drinks. Reprodução / Redes Sociais

Para celebrar o Dia dos Pais, o Bebedouro Bar e Fogo oferece o Festival CordeiroLand. Este evento homenageia a data com uma semana inteira dedicada aos apreciadores de cordeiro, proporcionando uma experiência gastronômica única.





Algumas opções no cardápio especial do Festival CordeiroLand são:

- Linguiça de cordeiro com geleia de pimenta e farofa de cebola:

- Picanha de cordeiro com vinagrete defumado:

- Carré de cordeiro com molho de hortelã:

- Pernil de cordeiro lasqueado com batatas ao murro

O restaurante também proporciona um ambiente instagramável, com uma vista privilegiada para a Lagoa e a Igrejinha da Pampulha. Além do cardápio comemorativo, o Bebedouro Bar e Fogo chama atenção com uma ampla variedade de chopes, vinhos e drinks.





Endereço: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1835 - São Luiz

Funcionamento no Dia dos Pais: domingo de 17h à 00h



Contato: @bebedourobarefogo

Forno da saudade

A capital mineira tem opção para todos os gostos Reprodução / Redes Sociais

Inaugurada em 2022, a pizzaria continua conquistando os belo-horizontinos, pela sua comida e bela vista no Bairro Carlos Prates, ótima para admirar o pôr do sol e curtir um momento ao ar livre em família, nesta data tão especial.

O cardápio é composto por pizzas saborosas e de massa fina, com opções clássicas como margherita (R$ 67) e pepperoni (R$ 62), além de sabores exclusivos, como linguiça artesanal, mussarela de búfala, molho de tomate defumado, couve crocante e mel de alho (R$ 65).





Para beber, as opções que carregam mineiridade chamam atenção, como o Guaramão (R$ 11), recordista de vendas da casa, refrigerante, produzido em BH, à base de guaraná e limão. Os drinques (a partir de R$ 10) também contam com opções como Xeque-Mate e Gingibre. Já a cerveja é assinada pela cervejaria Viela.

Endereço: Rua Patrocínio,1 - Carlos Prates

Funcionamento no Dia dos Pais: 16h - 22h30

Contato: @fornodasaudade

Tatu Bola

Feijoada com diversos complementos. Reprodução / Redes Sociais

O bar e restaurante Tatu Bola, com unidade na região da Savassi e uma recém inaugurada na Pampulha, oferece todos os domingos feijoada à vontade por R$ 44,90. No Dia dos Pais, não será diferente. De 12h até às 16h, o prato está disponível à vontade e, para agradar toda a família, o restaurante oferece diferentes opções com diversos complementos.





Os drinques também são um diferencial, com destaque para as caipirinhas gigantes para compartilhar ou de tamanho individual, de diversos sabores e misturas, como, kiwi, limão siciliano com xarope de mel e uva com hortelã (R$ 29,90 - R$ 195). A casa também serve drinques sem álcool, como a soda italiana de maracujá com gengibre (R$ 12,90).

Endereço: Avenida Fleming, 152 - Ouro Preto | Av. do Contorno, 6557 - Savassi

Funcionamento no Dia dos Pais: de 12h às 0h

Contato: (11) 5990-2359 | @tatubola.bar



Canto de Mainha



O cardápio é recheado de pratos nordestinos Reprodução / Redes Sociais

Apesar de ser a casa de mainha, no restaurante de comida nordestina localizado no Buritis, os painhos também tem seu lugar especial neste restaurante. Para esse Dia dos Pais, o Canto de Mainha está com programação especial, com música ao vivo e o melhor da cultura nordestina.

Os pais que forem comemorar no restaurante vão ganhar 1 chopp de cortesia + 1 presentinho da casa.

Para saborear, a recomendação da casa é a Moqueca de Camarão (R$220, para três pessoas). A casa também conta com espaço kids, para que os pequenos também possam aproveitar ao máximo o domingo





Endereço: Rua Heitor Menin, 115 - Buritis

Funcionamento no Dia dos Pais: de 12h às 17h

Contato: (31) 99581-5529 | @cantodemainha

Trip Food

Restaurantes é inspirado em aventuras de mochileiros Reprodução / Redes Sociais

Com um cardápio de comidas e bebidas super diferente. O Trip Food é o bar ideal para quem quiser comemorar essa data especial de forma descontraída, dando uma “volta ao mundo”. Isso porque a casa é inspirada em mochileiros, trazendo um pouquinho da cultura de diversos países.





Com três unidades em Belo Horizonte, a casa oferece entradas, porções, sanduíches e até drinks de países como Uruguai, África do Sul, Alemanha e até Coreia do Sul.





UNIDADE SAPUCAÍ

Endereço: R. Sapucaí, 469 - Floresta

Funcionamento no Dia dos Pais: 12h30 - 22h





UNIDADE ALBERTO CINTRA

Endereço: R. Alberto Cintra, 56 - União

Funcionamento no Dia dos Pais: 13h - 22h





UNIDADE PAMPULHA

Endereço: Av. Portugal, 2440 - Santa Amelia

Funcionamento no Dia dos Pais: 12h - 23h





Contato de todas as unidades: (31) 97554-4642 | @tripfood

Almanaque

Mais de 15 opções de guarnições à vontade Reprodução / Redes Sociais

O Almanaque Savassi traz um ótimo custo benefício, principalmente para aqueles que gostam de comer de tudo um pouco. Trazendo uma novidade para BH, a unidade oferece todos os dias um almoço executivo com rodízio de guarnições.





Você pode escolher sua proteína preferida, ponto e molho, acompanhada por saladas frescas e mais de 15 opções de guarnições servidas à mesa, que variam diariamente.





Neste Dia dos Pais, o trio Boi na Chapa traz um sambinha ao vivo para celebrar a data com alegria.





Valor do rodízio para o Dia dos Pais: A partir de R$ 52,90

Funcionamento no Dia Dos Pais: 11:30 às 01:00.

Endereço: Rua Alagoas 626 - Savassi

Contato: (31) 3047-2759 | @almanaqueoficial

Bença Bençoi

Restaurante na Lagoinha é super estiloso Reprodução / Redes Sociais

O Bença Bençoi, localizado na Lagoinha, é uma boa opção para quem quer curtir este Dia dos Pais de forma divertida. Com uma programação especial, a casa realizará um bingo com prêmios, como tequila José Cuervo e whisky da destilaria Lamas.





Para comer, além dos tradicionais petiscos de bar, o cardápio do domingo contará com uma deliciosa feijoada, acompanhada de arroz e farofa cítrica de couve.





Endereço: Rua Diamantina, 492 - Lagoinha

Horário de funcionamento Dia dos Pais: 12h ás 19h

Contato: (31) 99228-2124 | @benca.bencoi