Um argentino que tem um restaurante de comida judaica em Buenos Aires. E não estamos falando de um restaurante qualquer. O Mishiguene está entre os melhores do mundo - chegou ao 32º lugar na lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina e é uma das indicações do Guia Michelin na capital da Argentina. Tomás Kalika, o fundador e chef, é quem vai ensinar uma receita de homus clássico.

Homus é uma pasta cremosa de grão-de-bico, que teve origem no Oriente Médio. No menu do Mishiguene, Tomás passeia por vários países de onde saíram imigrantes judeus, servindo receitas de todos esses lugares. E o homus é um deles. Sua versão leva molho de tahine, ovo ralado, tomate ralado, azeite, alho e limão, mas o mais importante é aprender a base tradicional para, a partir dela, inovar.

Está preparado para ir para a cozinha? Anote a receita e sinta o sabor da pasta de grão-de-bico.

Homus clássico



Ingredientes

1kg de grão-de-bico cozido

água fria

4g de pimenta preta

14g de sal

100g de azeite de oliva

300g de pasta de gergelim (tahine)

10g de bicarbonato de sódio

Modo de fazer