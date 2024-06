O lendário poeta curitibano Paulo Leminski, falecido em 1989, foi a grande a inspiração do casal Eduardo Richard e Rapha Fonseca para a criação do Lemí, na cidade de Curitiba. O conceito gastronômico do gastrobar foi baseado em bares de tapas espanhóis e izakayas japoneses, resultando em uma casa que trabalha com comida de qualidade servida de maneira despretensiosa e serviço informal.

O casal, fã de Paulo Leminski, uma das maiores referências da literatura brasileira, trouxe para o menu do espaço homenagens ao poeta, como os drinks Perhapiness e Lemirinha.

Drink Perhapiness Jackelini Kil Fotografia

O “Perhapiness” é uma palavra criada por Leminski, com origem na junção de duas palavras em inglês: perhaps (talvez) + happiness (felicidade). O drink Perhapiness do Lemí é preparado com amoras maceradas, rum, xarope de açúcar, limão siciliano, albumina e carvão ativado (R$ 35).

Já a Lemirinha faz uma alusão a tradicional e brasileiríssima caipirinha. A versão do Lemí para o clássico preparo leva cachaça branca S.A.L., limão siciliano, xarope de gengibre e bitter de laranja, refrescante e levemente picante (R$ 34).

Poeta amante da gastronomia e do entretenimento

Drink Lemirinha Lemí/Divulgação

“Paulo Leminski é o maior nome da história da literatura paranaense e um dos grandes nomes do cenário nacional. Além disso, era um grande amante de gastronomia e entretenimento. Quando surgiu a ideia de abrirmos um bar, não pensamos duas vezes antes de homenagear o Leminski. Essa homenagem não para no nome da casa. Fizemos questão de trazer um dessa inspiração para a decoração e, principalmente, para a nossa carta de drinks”, destaca o chef Eduardo Richard.



A casa é dividida em pequenos ambientes, além de contar com um convidativo balcão. Apostando em um conceito bem contemporâneo, os pratos que podem ser saboreados em pé ou sentado.

Serviço