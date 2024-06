O kefir é uma bebida fermentada rica em probióticos, produzida a partir da fermentação de grãos de kefir em leite ou água açucarada. Esses grãos são, na verdade, uma combinação de bactérias e leveduras benéficas, que ajudam a manter o equilíbrio e a saúde do corpo.

Cris Ribas Esperança, nutricionista funcional do Instituto do Bem Estar Giulliano Esperança, destaca que o kefir é rico em proteínas, cálcio, vitamina D e vitamina K2, nutrientes indispensáveis para manter os ossos saudáveis. Ele explica que existem dois tipos de kefir: o de leite, fermentado em leite, e o de água, que usa água açucarada ou água de coco como base.

Ambos oferecem benefícios significativos para a saúde, como a melhoria da saúde intestinal e o fortalecimento do sistema imunológico. Os grãos de kefir são parecidos com pequenos grãos de couve-flor e podem ser reutilizados várias vezes para fermentar novas bebidas. Segundo Esperança, eles são considerados um cultivo vivo de microrganismos.

Processo de Fermentação

O kefir tem sabor e textura espessa, semelhante à de um iogurte líquido. Para alcançar essa consistência, é necessário paciência. Esperança explica que o processo de fermentação pode variar de 24 a 72 horas.

“O tempo vai depender das preferências e da temperatura. Os grãos de kefir podem ser adicionados ao leite ou alternativas como leite de coco, permitindo uma transformação única. Durante esse período, as bactérias e leveduras nos grãos de kefir consomem os açúcares do leite, produzindo ácido lático, álcool (em quantidades muito pequenas) e dióxido de carbono. Isso leva à formação do kefir”, explica.

Coagem e armazenamento

Depois da coagem dos grãos de kefir, a bebida pode ser armazenada em um pote com tampa na geladeira Racool_studio/Freepik

Depois da coagem dos grãos de kefir, a bebida pode ser armazenada em um pote com tampa na geladeira. Esperança recomenda consumir o kefir dentro de alguns dias para manter seu sabor e frescura. “É recomendável consumir o kefir dentro de alguns dias para manter seu sabor ideal”, pontua. Ele também sugere saborizar o kefir antes do armazenamento, adicionando ingredientes como frutas frescas ou mel.

“Deixe o kefir saborizado descansar na geladeira por algumas horas para permitir que os sabores se misturem”, ensina a nutricionista. Durante todo o processo, é essencial manter uma higiene rigorosa para evitar a contaminação por microrganismos indesejados.

Receitas: kefir com água ou leite

O kefir tem sabor e textura espessa, semelhante à de um iogurte líquido Racool_studio/Freepik

Esperança enfatiza a versatilidade da produção do kefir, que pode ser feita de duas maneiras distintas: o kefir de água e o kefir de leite. Ele destaca que “cada variedade tem suas próprias características de sabor, textura e composição nutricional”, mas todas são escolhas valiosas para promover a saúde e o bem-estar.

O kefir com água não contém laticínios e é fermentado com água e açúcar. Segundo Esperança, tem um sabor suave. “Ele geralmente é menos espesso do que o kefir de leite e pode ter um sabor levemente efervescente, com notas de açúcar provenientes do açúcar utilizado na fermentação”.

Ela ressalta que esse tipo de kefir é uma excelente escolha para pessoas que são intolerantes à lactose ou têm alergias ao leite, pois não contém produtos lácteos.

Como fazer kefir com água

Ingredientes

3-4 colheres de sopa de grãos de kefir de água



1 litro de água



1/4 de xícara de açúcar mascavo



Modo de preparo

Em um frasco de vidro, dilua o açúcar mascavo na água.



Adicione os grãos de kefir e cubra a boca do frasco com um papel toalha, gaze ou fralda, prendendo com um elástico para ficar seguro.



Deixe em um local escuro, à temperatura ambiente, para fermentar por 24 a 72 horas. Quanto mais fermentar, menos doce será a bebida final.



Depois da fermentação, coe os grãos para usá-los em uma próxima fermentação.





Já o kefir com leite tem sabor parecido com iogurte e uma textura espessa e cremosa. “Esse tipo tem um sabor ácido devido à fermentação do leite”, explica Esperança. Ele também destaca que é uma excelente fonte de proteína, cálcio e outros nutrientes. “O kefir com leite oferece todas as qualidades encontradas no leite”.

Como fazer kefir de leite

Ingredientes



100 g de grãos de kefir de leite



1 litro de leite (vaca, cabra, ovelha, ou leites vegetais como coco, arroz ou amêndoa)

Modo de preparo



Coloque os grãos de kefir e o leite fresco (pasteurizado ou não, desnatado, semi-desnatado ou integral) em um recipiente de vidro.



Deixe à temperatura ambiente por aproximadamente 24 horas.



Coe para separar e recuperar os grãos, que podem ser reutilizados com mais leite fresco, repetindo o processo.



O kefir líquido já fermentado pode ser consumido imediatamente ou mantido na geladeira para consumo posterior.

Benefícios do Kefir

Aumenta a Imunidade: O kefir fortalece o sistema imunológico devido à presença de probióticos e nutrientes como biotina e folatos, ajudando a proteger as células do corpo e combater bactérias prejudiciais.

Melhora a saúde intestinal: As bactérias benéficas no kefir promovem um equilíbrio saudável da flora intestinal, melhorando a digestão e auxiliando no tratamento de doenças como a síndrome do intestino irritável.

Facilita a digestão da lactose: O kefir é uma opção digestível para pessoas com intolerância à lactose, pois ajuda na quebra da lactose no leite.

Previne a osteoporose: Rico em cálcio e outros nutrientes essenciais, o kefir promove a absorção de cálcio no organismo, contribuindo para a saúde dos ossos.

Ação potencial contra o câncer: Compostos probióticos no kefir podem inibir o crescimento de células cancerígenas e retardar o desenvolvimento de tumores.

Redução de alergias: Os microrganismos vivos no kefir ajudam o sistema imunológico a suprimir naturalmente reações alérgicas.

Saúde da pele: O equilíbrio da flora intestinal promovido pelo kefir contribui para a saúde da pele, prevenindo problemas como acne, psoríase e eczema.

Manutenção do peso: O kefir pode auxiliar no controle do peso devido aos seus benefícios digestivos e à saciedade proporcionada pelas proteínas.

Equilíbrio hormonal: Especialmente em mulheres, o kefir pode ajudar no equilíbrio hormonal, promovendo bem-estar durante ciclos menstruais.

Melhora da saúde mental: A saúde intestinal está relacionada à saúde mental, e o consumo de kefir pode contribuir para uma mente mais equilibrada e emocionalmente saudável.

Mesmo com todos os benefícios, a nutricionista destaca que nenhum suplemento ou alimento por si só faz milagres. Um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios físicos, é fundamental para uma saúde ótima. A adição de kefir pode complementar uma dieta saudável, mas deve ser parte de uma abordagem holística para o bem-estar.