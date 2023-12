Muitos pratos do Zaika Tandoor são preparados no tandoor, que é um forno milenar, muito comum na Índia, feito de barro, casca de arroz e outros materiais

As mais de 400 opções de lugares para comer no aplicativo UAI Chef podem levar você para uma verdadeira viagem ao redor do mundo. Com duas unidades em Belo Horizonte, o restaurante Zaika Tandoor proporciona uma verdadeira imersão na culinária da Índia.

O restaurante surgiu em 2020 a partir da vontade do chef Daulat Singh de trazer para Minas Gerais comida indiana de qualidade e tratamento diferenciado aos clientes. “A culinária na Índia vê os clientes como deuses, eles são os verdadeiros donos da casa. Aqui as pessoas experienciam comidas deliciosas, frescas e naturais, desde entradas e acompanhamentos a drinques diversos. Um pedacinho da Índia na cidade querida de Belo Horizonte”, conta.

O nome do restaurante foi escolhido cautelosamente para representar seus objetivos. “Zaika é uma gíria em hindu, a principal língua da Índia, que significa uma comida ou um tempero extremamente saboroso. E esse é exatamente o objetivo do restaurante, proporcionar uma incrível experiência de sabores, trazendo a culinária indiana original, autêntica e diferenciada, com a seleção das melhores especiarias, sem misturas, e tratadas artesanalmente”, explica Daulat.

Já tandoor é um forno milenar, muito comum na Índia, feito de barro, casca de arroz e outros materiais.

Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press.



O cardápio do Zaika Tandoor é bem variado. Para atender a todos os gostos, o menu apresenta opções com frango, frutos do mar, cordeiro e também pratos vegetarianos e veganos. Há também os festivais de masala dosa, prato muito famoso do sul da Índia, composto por massa fina de lentilha recheada com chutney de coco e o ensopado de legumes sambar, realizados quando eles conseguem importar os ingredientes diretamente do país.

De entrada, fazem sucesso o Kurkuri Bhindi (R$ 23), porção de quiabos crocantes marinados com alho e gengibre e empanados na farinha de grão-de-bico com cominho e especiarias, e o Fish Tikka (R$ 71), postas de salmão marinadas no iogurte artesanal feito na casa, alho, gengibre e especiarias e assadas no forno tandoor com cebola em conserva da casa e limão.

Os pratos principais são o grande destaque. Entre eles, o Madras Lamb Curry (R$ 76), cubos de cordeiro em molho de tomate natural, mostarda, cominho e especiarias, e o Prawn Biryani (R$ 61), espécie de mexido indiano, feito na manteiga ghee da casa, com arroz, camarões, alho, cebola, gengibre e especiarias.

Para aqueles que não consomem carne, há alternativas como o Malai Kofta (R$ 48), bolinhos de batata com ricota ao molho de castanha de caju, creme de leite e especiarias, e o Daal Fry (R$ 46), lentilha amarela indiana temperada com alho, gengibre e especiarias.

As bebidas também te levam para o outro lado do mundo. Opções diferentes como o Serbat (a partir de R$ 9), com água de rosas, gengibre, cardamomo e canela, e o Chai (R$ 7), chá-preto indiano quente com leite, gengibre e cardamomo, podem ser apreciadas no Zaika Tandoor.

Usuários do UAI Chef ganham 20% de desconto em todo o cardápio, exceto bebidas.

Muitos temperos

Os pratos indianos contam com ingredientes específicos, que, muitas vezes, são difíceis de achar fora do país. Por esse motivo, vários restaurantes investem em produção artesanal. No Zaika Tandoor, itens como a manteiga ghee, conhecida por ser purificada e medicinal, e o iogurte natural, utilizado em várias receitas, são de fabricação própria.

Ao trazer outras culinárias para o Brasil, adaptações são necessárias. De acordo com Sunil Bhandari, do Indian Gourmet, que decidiu abrir seu próprio restaurante em 2016, depois de três anos como chef do restaurante Maharaj, localizado no Consulado da Índia, no Bairro Funcionários, as comidas brasileira e indiana têm diferenças claras.

“A comida brasileira usa no máximo dois a três temperos por receita. Para fazer uma comida indiana básica, utilizamos mais de 10. É o mais importante para conseguirmos manter o sabor tradicional. Usamos coentro, cominho, açafrão, curry, cravo, canela, pimenta-do-reino, louro e muito mais”, destaca Sunil, que sempre escuta o cliente para saber o que ele deseja.

“Antes de preparar qualquer prato, sempre perguntamos para o cliente como ele gostaria de sentir os temperos, suave, moderado ou apimentado, e preparamos conforme o seu gosto.”

Entre as preferências dos clientes do Indian Gourmet, está o camarão com temperos da Índia acompanhado de arroz basmati e pão de alho Indian Gourmet/Divulga....o

Dentre os diversos pratos do cardápio, os mais pedidos são o Jhinga Gourmet (R$ 109), camarão assado no tandoor, cebola, tomate, alho, creme de leite, manteiga de garrafa, gengibre e temperos da Índia, acompanhado de arroz basmati com especiarias e pão de alho, o Mutter Mushroom (R$ 55), cogumelo, ervilha, cebola, tomate, alho, creme de leite, manteiga de garrafa, gengibre e temperos da índia, e o Chicken Shahi Korma (R$ 65), frango, castanha de caju, amendoim, alho, cebola, creme de leite, manteiga de garrafa e temperos da Índia.

Os clientes podem finalizar a experiência com sobremesas típicas, como o Gulab Jamun (R$ 22), bola de leite em pó com cardamomo e água de rosa e sorvete de creme, que é especialidade da casa.

Para quem quer ter a experiência de uma refeição indiana completa, o Indian Gourmet serve o Thali, combo com entrada prato principal, sobremesa e bebida. Serve-se uma sequência de samosas de frango, curry de cordeiro, Butter Chicken (frango, tomate, açúcar, creme de leite, alho, manteiga de garrafa, castanha, gengibre e temperos indianos) com arroz basmati e pão indiano, Lassi de Manga (bebida indiana à base de iogurte e manga) e Ras Malai (bolinha de leite coalhado, leite condensado e amêndoas). Tudo por R$ 89. Há opção para vegetarianos e veganos.

Com o aplicativo UAI Chef, os usuários podem aproveitar a promoção “compre um, leve outro”. Na compra de um prato principal ou uma entrada, levam outro de menor ou igual valor.

Salão temático

Rishav Ghosh morou em BH por sete anos e sempre sentiu falta de opções de comida indiana com delivery. Então, em 2018, ele decidiu abrir seu próprio negócio, o Curry Up, e levar a culinária do seu país para dentro da casa das pessoas.

“Sou nascido na Índia e sempre gostei de cozinhar. Quando me mudei para Minas Gerais, achei que o pessoal de BH fosse gostar da nossa culinária. Começamos com uma loja pequena, pensando mais em delivery, mas percebemos um aumento na demanda. Por isso, nos mudamos para uma loja maior e também trouxemos cozinheiros da Índia”, revela Rishav.

Hoje, além do delivery, o Curry Up funciona também com um salão temático no Bairro Serra. O prato mais famoso do restaurante é o Murg Curry (R$ 49), frango assado no tandoor e molho de tomate com curry, masala, coentro e cebola. Outro pedido quase unânime é o Naan (R$ 10), pão feito no forno indiano.

Os pratos vegetarianos também são destaque no Curry Up!. O Panner Shahi Korma (R$ 47), ricota em cubos com molho de castanha de caju e especiarias, representa bem a culinária indiana. “Shahi” significa “real” e se refere ao molho curry que era feito nas cozinhas reais da era Mughal. O Palak Panner (R$ 45), cubos de queijo ricota fresca preparados num espesso, vibrante e cremoso molho de espinafre com alho, tomates e açafrão, é mais uma possibilidade sem carne.

Servida no Curry Up!, a ricota em cubos com molho de castanha de caju e especiarias se relaciona ao passado "real" da Índia Curry Up/Reprodu....o



Os assinantes do UAI Chef podem usufruir de 30% de desconto em todos os itens do cardápio, exceto bebidas.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

Serviço

Zaika Tandoor Serra

Rua Oriente, 246, Serra

(31) 99373-8010

Zaika Tandoor Buritis

Avenida Professor Mário Werneck, 2170, Buritis

(31) 3213-8901

Indian Gourmet

Rua Alvarenga Peixoto, 585, Lourdes

(31) 2555-9005

Curry Up! Bistrô Indiano

Rua do Ouro, 327, Serra

(31) 98341-8561