No segundo bloco do primeiro debate com candidatos à prefeitura de Belo Horizonte, realizado pela TV Bandeirantes nesta quinta-feira (8/8), os temas foram de segurança, abandono da Região Central da capital, saúde, obras de infraestrutura e eventos culturais.

O cenário das UPAs em BH foi tratado por Mauro Tramonte (Republicanos) que alegou, em interação com Gabriel Azevedo (MDB), que 70% das pessoas que estão nestas unidades poderiam ser atendidas em centro de saúde se tivessem uma estrutura conseguiria desafogar.

Tramonte também foi perguntado sobre o apoio de Alexandre Kalil e Romeu Zema (Novo), que vem rivalizando desde a eleição a governador em 2022,e sobre como ficaria esses apoios caso ele fosse eleito.





"Essa discussão foi pontual. Quem vai mandar na prefeitura sou eu. (...) Kalil vai ajudar. Zema vai ajudar. Isso não quer dizer que eles vão ser aliados", comentou.

Já sobre a questão de segurança pública, o candidato Bruno Engler (PL) propõe que sejam contratados 4 mil guardas municipais ao longo dos próximos quatro anos e também sugeriu a criação de uma rota ostensiva.



Estiveram presentes Mauro Tramonte (Republicanos), Fuad Noman (PSD), Rogério Correia (PT), Bruno Engler (PL), Duda Salabert (PDT), Gabriel Azevedo (MDB), Carlos Viana (Podemos).