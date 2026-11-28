Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



Boas ideias quase sempre nascem despretensiosamente. Foi assim com “Standards & stories”, mais recente disco de Toninho Horta, o primeiro dele cantado em inglês. Tudo começou com um apagão na capital mineira em 2017. Reunido com as quatro irmãs em casa, sem ter muito o que fazer no escuro, o guitarrista, violonista e compositor começou a recordar as músicas norte-americanas que marcaram sua infância.

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Entre lembranças e cantorias, surgiu a ideia de transformar aquilo em disco. “Quando acabou o apagão, acendeu a luz na minha cabeça. Falei assim: ‘Vou gravar. Quero fazer um disco em homenagem a grandes compositores que tanto nos influenciaram’”, ele lembra.



SONGBOOK

O projeto só ganhou corpo quase uma década depois. O resultado aproxima o disco do “Great American songbook”, que reuniu importantes canções populares, standards de jazz e músicas de teatro dos Estados Unidos entre as décadas de 1920 e 1960.



A principal diferença é que o álbum do mineiro chega com linguagem própria e muito particular de um dos principais nomes do Clube da Esquina. O trabalho será apresentado em Belo Horizonte neste domingo (29/11), às 18h, no Teatro Feluma.



Produzido e arranjado em parceria com o guitarrista Sandro Albert, “Standards & stories” reúne 12 canções marcantes gravadas por Frank Sinatra, Louis Armstrong e Nat King Cole. O repertório inclui “Smile”, de Charlie Chaplin; “What a wonderful world”, de Armstrong; “Change partners”, de Irving Berlin; “I love you”, de Cole Porter; e “Someone to watch over me”, de George Gershwin.



Toninho imprime às canções sua assinatura harmônica. Cada faixa ganhou novas harmonias, modulações e levadas que remetem à música brasileira. Assim, o repertório combina o intimismo do violão e da voz com texturas orquestrais, transitando entre jazz e MPB.



Das 12 faixas, seis são cantadas em inglês por Tina Fabrique e Cindy Mizelle. Nas outras, Toninho recorre a vocalises. “Sempre canto dessa forma, né? Narindá, narinê, essas coisas assim”, ele brinca. “É o meu linguajar mineiro. É o vocalise mineiro que eu faço. A voz, afinal, é um instrumento”, diz.



A brincadeira, aliás, remete à canção “Falso inglês”, parceria de Toninho com Fernando Brant gravada no disco “Terra dos pássaros” (1980). A letra diz: “No rádio eu sempre ouvi/ mas não entendia nada de inglês/ mas eu guardava o som/ toda a melodia sem poder cantar/ Eu tinha que inventar um jeito de cantar inglês”.



“Standars & stories” começou a ser produzido entre 2017 e 2018, quando Toninho conheceu Sandro Albert após masterclasses e apresentações na Berklee College of Music, nos Estados Unidos.



Com o dinheiro recebido da instituição, financiou as primeiras sessões de estúdio em Nova York. Mas o projeto foi interrompido devido à pandemia e questões familiares – entre elas, a morte precoce da filha Luisa, de 38 anos, que enfrentava um câncer.



Gravado majoritariamente nos Estados Unidos, o álbum conta com brasileiros e norte-americanos. Entre eles, o baixista Buster Williams, conhecido pelo trabalho com Herbie Hancock; o baterista Danny Gottlieb, que integrou o Pat Metheny Group; além de Tina Fabrique e Cindy Mizelle. Entre os brasileiros estão o baterista Robertinho Silva, o pianista e arranjador Keko Brandão e a flautista Lena Horta, irmã de Toninho.



Embora tenha construído carreira internacional por décadas e realizado mais de uma centena de viagens aos Estados Unidos, o mineiro ainda não havia gravado um álbum totalmente em inglês. “Eu tinha que fazer este disco. Falo com os brasileiros que me acompanham: não estou traindo vocês, pelo contrário, estou colocando raízes brasileiras e de Minas Gerais nas harmonias do clássico americano”, explica.



A iniciativa dialoga com a tradição de outros artistas que também se aventuraram pela língua inglesa. Entre eles, Tom Jobim, Djavan e Ivan Lins. “Standards & stories” nasce com planos de alcançar o mercado internacional. O lançamento oficial está previsto para janeiro de 2027, nos Estados Unidos, com a intenção de inscrever o álbum no prêmio Grammy.



EM PORTUGUÊS

No Teatro Feluma, o público poderá ouvir as 12 faixas na mesma sequência do disco. Toninho Horta (violão, guitarra e voz) estará acompanhado por Sandro Albert (guitarra), Beto Lopes (baixo), Lincoln Cheib (bateria), Igor Neves e Marcus Abjaud (teclados), além de Izza e Kadu Vianna nos vocais.



A agenda deve continuar em 2027. “Já fizemos este show em São Paulo. No fim, o pessoal pediu para tocar alguma música em português. Se isso acontecer aqui, devo mandar um ‘Manuel, o audaz’ ou alguma coisa assim”, avisa, antes de encerrar a entrevista com uma boa gargalhada.

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“STANDARDS & STORIES”

Show de Toninho Horta. Neste domingo (29/11), às 18h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Ingressos: R$ R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla. Informações: (31) 3248-7250.