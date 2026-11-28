Quinze anos depois dos acontecimentos da trama original, a personagem Carminha (Adriana Esteves) retorna ao Divino com uma imagem bem diferente daquela que marcou sua trajetória.

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Após cumprir pena pela morte de Max (Marcello Novaes), ela tentará reconstruir a vida e se apresentará como uma mulher transformada em “Avenida Brasil 2”, continuação do folhetim de sucesso exibido em 2012 pela Globo. A estreia está marcada para janeiro de 2027, na faixa das 21h.



Nessa nova fase, Carminha, cujo nome verdadeiro é Carmen Lúcia Araújo, passa a comandar a ONG Mãe Lucinda, instalada na antiga casa da personagem de Vera Holtz. A instituição acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade que ficaram desamparadas após o fechamento do lixão do Divino.



Reputação

O trabalho social faz com que Carmen conquiste reconhecimento público e receba homenagens, construindo uma reputação distante da imagem de vilã que deixou no passado.



É justamente essa nova condição que abre caminho para a volta de Carminha à família de Tufão (Murilo Benício). Ao assistir pela televisão a uma homenagem à ex-mulher do jogador, Muricy (Eliane Giardini) passa a defender sua mudança de comportamento. Sensibilizada também pela carência da neta Ágatha (Karol Lannes), que cresceu sem a presença da mãe, ela procura Carminha e a convida para o almoço de aniversário da jovem.



“A Carminha volta como presidente da ONG Mãe Lucinda e começa a se reaproximar da família do Tufão. Ela sabe que o Jorginho (Cauã Reymond) não está lá, mas procura pela filha Ágatha, que, nesse momento de início da vida adulta, está passando por experiências em que seria importante ter a mãe por perto. E é assim que se dá esse novo contato dela com aquele núcleo familiar”, adianta Adriana Esteves.



Desconfiança

A tentativa de reaproximação, no entanto, não será recebida com a mesma confiança por todos. A família de Tufão desconfia das intenções da personagem, e seu retorno também mexe com Nina (Débora Falabella).



Mesmo vivendo com Jorginho a um oceano de distância, Nina volta a ter a vida afetada pela presença da antiga rival. A personagem de Débora Falabella não esquece os traumas da infância, quando foi vítima de Carminha, nem os anos que dedicou a planejar sua vingança contra a ex-madrasta.



A segunda versão é criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com colaboração de Marcia Prates, Eliane Garcia, Marta Rangel, Paula Amaral e Vicent Villari. Ricardo Waddington assina a direção artística.



O folhetim de 14 anos atrás também foi assinado por João Emanuel, em parceria com os colaboradores Antonio Prata, Luciana Pessanha, Alessandro Marson, Márcia Prates e Thereza Falcão. A direção-geral coube ao mineiro José Luiz Villamarim em parceria com Amora Mautner.



Em 2027, estarão de volta outros personagens de 2012, como Leleco (Marcos Caruso), Adauto (Juliano Cazarré), Ivana (Leticia Isnard) e Monalisa (Heloisa Perissé).

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Já Mel Maia, que viveu a protagonista Nina na infância, vai interpretar uma personagem diferente da primeira versão. (Leonardo Volpato)