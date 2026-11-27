Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Luisa Arraes concluiu as filmagens da cinebiografia sobre a vida de Cássia Eller (1962-2001). Na madrugada desta sexta-feira (27/11), a artista publicou no perfil no Instagram um álbum com fotografias que revelam a rotina dos bastidores ao lado da equipe de produção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A postagem foi feita um dia depois depois de ser divulgado que a atriz está grávida do primeiro filho com Chico Chico, namorado da artista e único herdeiro de Cássia Eller. O casal está junto desde 2024.

O encerramento das gravações ocorreu após 42 dias de trabalho. No longa, Arraes interpreta a artista, enquanto a sogra, Maria Eugênia, companheira de Cássia e mãe de Chico Chico, é interpretada por Olivia Torres.

Leia Mais

Nas imagens divulgadas na rede social, a atriz aparece caracterizada como a cantora que deu voz à música "Malandragem". Os registros exibem a dinâmica de convivência com os profissionais do audiovisual durante o período das gravações.

O álbum reúne momentos de descontração e diversão durante os intervalos, horários de almoço compartilhados com os profissionais e confraternizações com o time da produção.

Depoimento e despedida da equipe

Na legenda da postagem, Luisa Arraes descreveu a convivência com os colegas e ressaltou a dedicação ao longo do período de filmagens.

"Em 42 dias juntos não tiramos nenhuma foto e estivemos grudados por mais de 12 horas por dia. Não paramos um segundo. Falta muito mais do que a metade da equipe nessas fotos, mas esses sorrisões no rosto ficam pra que o susto do fim e do primeiro dia sem nosso filme seja um baque menos doloroso”, escreveu.

A artista continuou a declaração destacando a união construída entre os profissionais nos sets da cinebiografia.

"Uma equipe unida é um apaixonamento para sempre. Obrigada a cada uma, cada um, que me deu a mão em todas essas cenas, aventuras e delírios. Mas, como tudo é complexo, junto com a saudade, vem também aquele gostinho de turma de termos entregue tudo que pudemos, taí: ta na lata!", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A artista finalizou a homenagem com um agradecimento direto aos colegas de trabalho ao escrever "Obrigada! Amo vocês".