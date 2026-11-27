O assassinato de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) ganha novos desdobramentos no capítulo de sexta-feira (27/11) de "Quem Ama Cuida", novela das nove da TV Globo. A investigação policial avança após a realização da exumação do corpo do empresário.

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Em conversa com o delegado, Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) recebem a confirmação de que o procedimento confirmou as conclusões do laudo oficial sobre a morte de Arthur. Na delegacia, o advogado entrega um castiçal que pode ser idêntico ao objeto utilizado no assassinato.

Despejo e disputa por herança

Adriana também enfrenta a família de Arthur. A fisioterapeuta expulsa Pilar (Isabel Teixeira), Ingrid (Agatha Moreira) e Rafael (João Vitor Silva) do apartamento que pertencia ao empresário.

A expulsão gera novos conflitos na trama. Pilar e Ingrid ficam espantadas ao descobrir que Iuri foi infiltrado na residência por Adriana. Heitor (Renato Góes) se recusa a doar parte de sua herança para Pilar. Sem conseguir permanecer no imóvel, a mulher e a filha deixam o apartamento de Arthur.

Verdade sobre a paternidade de Tiago

A revelação sobre a paternidade de Tiago (Gui Ferraz) provoca questionamentos familiares. Nancy (Jeniffer Nascimento) conta ao rapaz que Laurentino, seu pai biológico, está ansioso para conhecê-lo.

Abalada com a situação, Silvana (Belize Pombal) procura Carmita, pede ajuda e compartilha a verdade sobre a paternidade do filho. Tiago confronta a mãe e questiona por que ela nunca lhe contou que Laurentino é seu pai.

Fim de relacionamento e desconfiança

Mau Mau (João Victor Gonçalves) encara dificuldades na vida amorosa. Felipe (Pietro Antonelli) afirma que não consegue voltar a confiar no rapaz. Com o término do relacionamento, Mau Mau procura Fernando para contar o ocorrido.

Ademir (Dan Stulbach) estranha o comportamento de Susana ao surpreendê-la com a caixa de chaves de seu escritório. O episódio acontece durante buscas por documentos que possam incriminar André (Henrique Barreiras).

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria