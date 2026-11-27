Fãs apontam manipulação do trailer de 'Vingadores: Doutor Destino' para esconder surpresas
Fãs repararam em detalhes curiosos em cenas do novo vídeo da Marvel e teorizam sobre cortes estratégicos para proteger surpresas épicas no cinema
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O trailer final de "Vingadores: Doutor Destino", lançado oficialmente na última segunda-feira (23/11), exibiu os maiores heróis de diversas versões da Terra reunidos na luta contra o grande vilão. Na divulgação, a Marvel Studios confirmou que Hailee Steinfeld (Kate Bishop) e Cassie Lang (Kathryn Newton) integram o elenco. Mesmo com os anúncios, fãs acreditam que a prévia esconde participações secretas.
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Pouco depois da publicação do vídeo promocional, surgiram teorias no Reddit e em outros espaços digitais afirmando que o material não revela tudo sobre a produção. As análises apontam supostas edições aplicadas pela empresa para retirar de cena personagens de peso ainda mantidos em segredo.
A evidência citada pelos espectadores para denunciar alterações reside no espaçamento entre os integrantes da equipe. Várias cenas do vídeo promocional apresentam vácuos incomuns que poderiam ser ocupados por outros atores e atrizes.
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As teorias do público destacam cortes perceptíveis nos momentos em que o Quarteto Fantástico se encontra com Steve Rogers ou com os X-Men.
Outro ponto que não passou despercebido foi um espaço livre para mais combatentes na cena em que os protagonistas enfrentam um exército de sentinelas. Além disso, as cenas envolvendo o Quarteto Fantástico, Shuri e Namor aparecem com novos detalhes de ambientação.
De acordo com os fãs, essa seria uma tentativa da Marvel Studios de ocultar elementos para não antecipar atores queridos pelo público.
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Na versão mais recente do trailer, o público notou que a reunião desse pequeno grupo acontece próxima ao reino de Namor. Como esse aspecto não aparecia com nitidez nos vídeos anteriores, espectadores interpretam a mudança como sinal de que o estúdio manipula a narrativa em tempo real.
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Além disso, a postura da Marvel Studios em limitar sessões antecipadas reforça essas suposições. A empresa restringiu ao máximo exibições prévias antes da estreia oficial, marcada para 14 de dezembro em Los Angeles. O lançamento nos cinemas acontece em 16 de dezembro.