Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O trailer final de "Vingadores: Doutor Destino", lançado oficialmente na última segunda-feira (23/11), exibiu os maiores heróis de diversas versões da Terra reunidos na luta contra o grande vilão. Na divulgação, a Marvel Studios confirmou que Hailee Steinfeld (Kate Bishop) e Cassie Lang (Kathryn Newton) integram o elenco. Mesmo com os anúncios, fãs acreditam que a prévia esconde participações secretas.

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Pouco depois da publicação do vídeo promocional, surgiram teorias no Reddit e em outros espaços digitais afirmando que o material não revela tudo sobre a produção. As análises apontam supostas edições aplicadas pela empresa para retirar de cena personagens de peso ainda mantidos em segredo.

A evidência citada pelos espectadores para denunciar alterações reside no espaçamento entre os integrantes da equipe. Várias cenas do vídeo promocional apresentam vácuos incomuns que poderiam ser ocupados por outros atores e atrizes.

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As teorias do público destacam cortes perceptíveis nos momentos em que o Quarteto Fantástico se encontra com Steve Rogers ou com os X-Men.

Outro ponto que não passou despercebido foi um espaço livre para mais combatentes na cena em que os protagonistas enfrentam um exército de sentinelas. Além disso, as cenas envolvendo o Quarteto Fantástico, Shuri e Namor aparecem com novos detalhes de ambientação.

Espaçamento incomum entre personagens do Quarteto Fantástico em trailer gera teorias sobre participações secretas em 'Vingadores: Doutor Destino'Reddit / reprodução

De acordo com os fãs, essa seria uma tentativa da Marvel Studios de ocultar elementos para não antecipar atores queridos pelo público.

Na versão mais recente do trailer, o público notou que a reunião desse pequeno grupo acontece próxima ao reino de Namor. Como esse aspecto não aparecia com nitidez nos vídeos anteriores, espectadores interpretam a mudança como sinal de que o estúdio manipula a narrativa em tempo real.

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Além disso, a postura da Marvel Studios em limitar sessões antecipadas reforça essas suposições. A empresa restringiu ao máximo exibições prévias antes da estreia oficial, marcada para 14 de dezembro em Los Angeles. O lançamento nos cinemas acontece em 16 de dezembro.