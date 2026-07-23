“Vingadores: Doutor Destino” ganha primeiro trailer oficial. Atores de “X-Men” reprisam papéis

A franquia "X-Men" foi lançada em 2000, com o filme homônimo dirigido por Bryan Singer. A produção foi baseada nos quadrinhos da Marvel e distribuída pela 20th Century Fox, e foi uma das primeiras adaptações de super-heróis a ter grande sucesso comercial no cinema. O elenco original contou com Hugh Jackman como Wolverine, Patrick Stewart como o Professor Xavier e Ian McKellen como Magneto. Foto: Divulgação