Marvel revela primeiro trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'

A Marvel revelou nesta quinta-feira (16) as primeiras imagens de "Vingadores: Doutor Destino", durante a apresentação do trailer do filme na CinemaCon, evento realizado na cidade americana de Las Vegas.

O vídeo, exibido duas vezes, a pedido da plateia, mostrou as primeiras imagens do "Doutor Destino", com o qual Robert Downey Jr. retorna ao Universo Cinematográfico Marvel, após a morte do "Homem de Ferro" em "Vingadores: Ultimato".

"Steve Rogers" (Chris Evans) aparece nos segundos finais, diante de "Thor" (Chris Hemsworth). Evans e Downey Jr. subiram ao palco do evento para apresentar o trailer do filme, juntamente com seus diretores: Joe e Anthony Russo.

"Eu disse que só voltaria se tivesse um motivo", lembrou Evans. "E em Doutor Destino, existe um motivo verdadeiro, que esses heróis precisam de Steve Rogers", acrescentou o primeiro "vingador".

Doutor Destino dá sequência aos eventos de Ultimato, lançado em 2019, e reúne "X-Men", "vingadores", "guerreiros de Wakanda" e o "Quarteto Fantástico" para uma batalha final que se anuncia épica. O filme estreia nos Estados Unidos em 18 de dezembro.

Os donos de cinemas esperam uma estreia bem-sucedida nas bilheterias, para encerrar em alta um ano que começou com otimismo no setor, que viu seu público minguar com a explosão do streaming.

A apresentação da Marvel fechou com chave de ouro o espaço da Disney na CinemaCon. A convenção é uma oportunidade para os donos de cinemas conhecerem as ofertas dos estúdios, que promovem suas produções com apresentações grandiosas.

A Disney levou para o evento Tom Hanks, Dwayne Jackson e Queen Latifah, entre outros, para exibir novas cenas de várias sequências de suas franquias de sucesso.

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