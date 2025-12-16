Vingadores Doomsday: o que esperar do próximo grande filme da Marvel

A Marvel Studios confirmou que “Vingadores: Doomsday” chega aos cinemas em 18 de dezembro de 2026, iniciando uma nova era de grandes eventos para seu universo cinematográfico. Com direção dos irmãos Russo, responsáveis por "Vingadores: Ultimato", o filme promete reunir uma formação inédita de heróis para enfrentar uma ameaça de escala global, preparando o terreno para o aguardado “Vingadores: Guerras Secretas”, previsto para 17 de dezembro de 2027.

Diferente da ameaça cósmica de Thanos, a trama deve se concentrar em um conflito mais político e tecnológico, com consequências devastadoras para a Terra. As principais teorias indicam que o longa adaptará o arco dos quadrinhos de mesmo nome, no qual um dos vilões mais icônicos da Marvel finalmente faz sua estreia no MCU.

Quem será o grande vilão?

As apostas se concentram no Doutor Destino (Doctor Doom). Nos quadrinhos, Victor von Doom é o soberano da nação fictícia da Latvéria, um gênio científico e mestre das artes místicas que rivaliza com as mentes mais brilhantes do universo. Sua ambição é impor sua própria visão de ordem ao mundo, acreditando ser o único capaz de salvar a humanidade de si mesma.

Em uma reviravolta surpreendente, foi confirmado que Robert Downey Jr., eternizado como o Homem de Ferro, retornará ao MCU para interpretar o Doutor Destino. A escalação representa um momento aguardado pelos fãs, trazendo o ator de volta em um papel de antagonista complexo e fundamental para o futuro da saga.

A introdução de Destino como o principal antagonista sinaliza uma mudança de tom para a saga. Ele não é um conquistador alienígena, mas um líder mundial com recursos diplomáticos, um exército leal e tecnologia avançada, o que o torna um adversário complexo e imprevisível para os heróis.

Uma nova formação de heróis

Com a formação original dos Vingadores desfeita após os eventos de “Ultimato”, “Doomsday” deve apresentar uma nova equipe. A expectativa é que personagens já estabelecidos, como Capitão América (Sam Wilson), Capitã Marvel, Doutor Estranho e o Homem-Aranha, assumam papéis de liderança.

A chegada do Quarteto Fantástico ao MCU, com filme previsto para julho de 2025, é fundamental para esta história, dada a rivalidade histórica da equipe com o Doutor Destino nas HQs. Além deles, novos rostos que ganharam destaque nas séries e filmes recentes, como Shang-Chi, devem se juntar à luta, que contará com um elenco robusto de heróis, incluindo o retorno de personagens clássicos dos X-Men.

O filme tem a missão de não apenas apresentar uma ameaça à altura de Thanos, mas também de consolidar os novos pilares do universo Marvel. A trama deve explorar como essa equipe recém-formada lida com um inimigo que ataca tanto no campo de batalha quanto na arena política, redefinindo o que significa ser um Vingador.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.