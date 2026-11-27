SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Você pode gostar ou torcer o nariz, mas o fato é que a Comic Con Experience (CCXP) nunca teve tanta variedade.

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Confrontada pelas críticas de quem acredita que a feira perdeu sua vocação inicial e pela aclamação de novos públicos, a seleção de 2026 é uma grande mistura. HQs e filmes dividem espaço com novelas, musicais, animes e k-pop no que parece ser uma busca por acolher fãs dos segmentos mais variados.

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Não é à toa. Para Thiago Romariz, diretor de produto da CCXP, ser nerd já não significa o mesmo que nos primórdios da programação. "Principalmente desde o boom da Marvel no cinema e da popularização dos jogos, o que era nerd entrou para a cultura popular. Paixões de nicho viraram movimentos de massa", afirma.

Ao mesmo tempo, novas subculturas ganharam atenção. Os mangás e animes japoneses foram puxados para o mainstream, e trouxeram consigo o interesse por produções de outros países asiáticos. O k-pop, de origem coreana, movimenta multidões. E os jogos eletrônicos deixaram de ser entretenimento de minoria.

O evento parece abraçar essa transformação cultural em busca de um público maior. Para Romariz, a feira deve ser um programa para toda a família - o que ajuda a explicar o espaço nesta edição para musicais e novelas, ambos convidativos para várias gerações.

O diretor nega que isso signifique descaracterizar a origem nerd do evento. "A CCXP é o lugar para esse fã interno da gente se sentir acolhido e encontrar semelhantes", diz. Apesar de explorar novas direções, a edição de 2026 deu atenção à alameda dos artistas, espaço tradicional do evento, reservado para os quadrinistas.

Zidrou, destaque da cena franco-belga de quadrinhos; Shintaro Kago, mangaká reconhecido por sua arte erótica e violenta; Todd McFarlane, criador do personagem Spawn e uma das mentes por trás de Venom; Mark Waid, importante quadrinista de histórias de herói; e Enrique Breccia, herdeiro do legado de um dos maiores quadrinistas da Argentina são alguns dos destaques.

A seguir, confira as principais atrações da feira de cultura pop:

ANIMES

Free Fire

O jogo de tiro competitivo será adaptado para um seriado animado, que faz a sua estreia mundial na feira. Na trama, três amigos que vivem em uma cidade controlada por uma grande corporação se envolvem em uma conspiração. Depois da exibição do primeiro episódio, Alok sobe ao palco para um painel. O DJ brasileiro é personagem no jogo e faz participação especial na animação.

No palco Thunder. Sáb. (5), às 15h

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Estande Crunchyroll

Espaço da plataforma de streaming dedicada aos animes. No ambiente temático de "Black Clover", visitantes poderão entrar em um castelo e batalhar utilizando poderes como os do seriado. No clima de bruxaria, um cenário de "Witch Hat Atelier" reconstrói o ateliê de magia do programa e permite que o público evoque feitiços desenhando, como na animação. Ainda será possível dublar personagens.

Sailor Moon (dubladores)

O anime dos anos 1990, sobre uma jovem que descobre ser a reencarnação de uma guerreira lendária, comemora 30 anos de sua dublagem nacional. Agatha Paulita, voz da protagonista, divide o palco com as dubladoras Fernanda Bullara, Priscilla Concepcion e Denise Reis, além do dublador César Marchetti.

Nos palcos Omelete e Universe. Sex. (4), às 15h45 e 17h

CINEMA

Christopher Lloyd

Famoso por interpretar o Dr. Emmett Brown na trilogia "De Volta para o Futuro", Lloyd desembarca no Brasil pela primeira vez. Além de participar de uma conversa, o ator também estará disponível para fotos e autógrafos.

No palco Thunder. Sex. (4), às 18h

Marta

A mesa coloca a maior jogadora da história do futebol e a atriz Alice Carvalho, que a interpreta na ficção, lado a lado para falar dos bastidores do filme, com estreia agendada para 8 de abril de 2027.

No palco Thunder. Dom. (6), às 15h15

Marvel Day

Pela primeira vez, a CCXP separa um dia inteiro para uma única marca, culpa da aguardada estreia de "Vingadores: Doutor Destino" (17/12), sequência que inclui o Quarteto Fantástico e os X-Men na trama. Parte do elenco estará presente, sem nomes confirmados.

Nos palcos Thunder e Omelete. Qui. (3), às 19h

O Senhor dos Anéis



Celebrando 25 anos de "A Sociedade do Anel", o painel Fellowship Forever recebe quatro nomes do elenco original: Dominic Monaghan, Billy Boyd, John Rhys-Davies e Elijah Wood, o Frodo. O público também poderá aproveitar sessões de fotos e autógrafos do quarteto nos dias 3 e 4/12.



No palco Thunder. Sex. (4), às 20h



Estande Warner Bros.



Durante os quatro dias, promove atividades de "Duna - Parte 3", final da saga épica que entra em cartaz no dia 17/12, e de "Godzilla x Kong: Supernova", blockbuster marcado para março de 2027.



SHOWS



Alok



Depois de participar do painel "Free Fire" (leia nesta pág.), o DJ faz uma apresentação que pode incluir hits como "Hear Me Now".



Palco Omelete. Sáb. (5), às 17h



Emicida (Crunchyroll)



O rapper abre o painel da Crunchyroll. Antes de a marca anunciar suas novidades para o próximo ano, ele deve cantar faixas de sucesso como "AmarElo".



Palcos Thunder e Omelete. Dom. (6), às 14h15 e 15h10



QUADRINISTAS



Enrique Breccia



Filho de Alberto Breccia (1919-1993), um dos principais quadrinistas argentinos, Enrique segue o legado do pai. Seu trabalho vai de títulos mais experimentais, como "A Guerra do Deserto" (Veneta) -que tem como pano de fundo o extermínio de indígenas na Argentina --, até passagens por obras consolidadas, como as histórias de herói da DC e da Marvel e séries italianas como "Tex".



Artists Alley, mesa I6-7. Qui. (3) a dom. (6)



Mark Waid



O roteirista e editor de quadrinhos americano passou por personagens como Flash, Super-Homem e os Vingadores. É um dos responsáveis por "Reino do Amanhã" (Panini Comics), clássico das HQs, que imagina um futuro sombrio para os heróis da DC --que fez 30 anos em 2026.



Artists Alley, mesa J1-2. Qui. (3) a dom. (6)



Todd McFarlane



O quadrinista é um dos fundadores da Image Comics. Nela, publicou "Spawn" (Panini Comics), série sobre um soldado do governo americano que é traído e assassinado, vai parar no inferno e firma um pacto com um demônio para poder retornar à Terra e voltar a ver sua mulher --sob o preço de se tornar uma entidade desfigurada com poderes sobrenaturais.



Palcos Thunder e Omelete. Sex. (4), às 19h. Sáb. (5), às 14h



Zidrou



É como assina o roteirista Benoit Drousie, destaque dos quadrinhos franco-belgas contemporâneos. Polvilhada de personagens memoráveis, sua obra inclui títulos como "Verões Felizes" (Pipoca & Nanquim).



Artists Alley, mesa D19-20. Qui. (3) a dom. (6)



TEATRO



O Diabo Veste Prata



A adaptação musical do filme de 2006 estreia em 25 de fevereiro com Myra Ruiz como Andy e Claudia Raia como Miranda Priestly. Na CCXP, Ruiz contracena com Bruna Guerin, Maurício Xavier e Caio Mutai, também do elenco.



Palcos Blast! e Omelete. Dom. (6), às 17h e 17h50



Hadestown



O sucesso da Broadway, que revisita mitos gregos ao som de folk, jazz e blues, também estreia em 2027. Na trama, Orfeu vai ao reino dos mortos buscar sua amada Eurídice. Um painel no evento revelará o elenco e dará uma palhinha de uma música em português.



Palcos Blast! e Omelete. Sáb. (5), às 17h e 18h30



O Mágico de Oz



Vinicius Munhoz, da VME, e o diretor Victor Delboni anunciam uma nova produção musical de "O Mágico de Oz". Elenco e mais detalhes devem ser revelados em primeira mão na CCXP.



Palco Blast! Sáb. (5), às 19h15. Palco Omelete, às 20h



A Ratoeira



A produtora Moeller e Botelho, que comemora 35 anos na CCXP, vai montar a peça de teatro de mistério e assassinato de Agatha Christie e revela os atores no evento. Na trama, durante uma nevasca, um detetive chega à pensão de um jovem casal com a notícia de que uma mulher foi assassinada, e de que o autor se esconde entre os hóspedes.



Palco Blast!. Dom. (6), às 14h30



TV e STREAMING



Harry Potter e a Pedra Filosofal



A série debuta no catálogo da HBO Max no Dia de Natal (25) como a maior aposta da plataforma para o evento, com uma estrutura de grande porte com referências ao mundo fictício.



Palco Thunder. Dom. (6), às 18h30



Matador de Aluguel 2



Fãs de Jake Gyllenhaal poderão encontrá-lo na Expo São Paulo. Conhecido por filmes como "O Segredo de Brokeback Mountain", o ator reprisa seu papel como o ex-lutador Dalton na sequência do filme do Prime Video.



Palco Thunder. Sáb. (5), às 18h30



Paramount+



A plataforma traz o encontro de dois figurões de Hollywood: Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson. A dupla chega à feira para falar sobre "Tulsa King", que ganhou uma quarta temporada, e "Frisco King", derivado que também avança no mundo da máfia.



Palco Thunder. Sáb. (5), às 19h45



True Crimes Nacionais



Na onda de obras baseadas em crimes reais, o Prime Video promove um painel dedicado ao gênero, com destaque para a segunda temporada de "Tremembé", sobre casos de repercussão midiática. O papo conta com a presença de Carol Garcia e Ícaro Silva, que interpretam Elize Matsunaga e o ex-jogador Robinho, respectivamente. Já Isis Valverde e Fábio Assunção divulgam "Tiros no Escuro", filme que retrata um atentado ocorrido em São Paulo em 1999.



Palco Thunder. Dom. (6), às 17h30



TV Globo



A emissora antecipa dois projetos aguardados: no ar a partir de 25/1, "Avenida Brasil 2" dá continuidade à trama de Nina, vivida por Débora Falabella, e sua antagonista Carminha, vilã de Adriana Esteves; o canal destaca ainda a mobilização para a transmissão da Copa do Mundo Feminina, que acontece entre 24/6 e 25/7 no Brasil.



Palco Thunder. Dom. (6), às 15h15



Vought: A Origem



Jensen Ackles e Aya Cash, que viveram os heróis perversos Soldier Boy e Tempesta em "The Boys", divulgam o spin-off do Prime Video. A série explora as origens da empresa Vought, nos anos 1950.



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Palco Thunder. Sáb. (5), às 18h30