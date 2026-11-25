A apresentadora Patrícia Abravanel utilizou as redes sociais para desmentir publicamente os boatos sobre o término de seu casamento com o empresário Fábio Faria. Em publicação divulgada nas redes, a comunicadora declarou que os relatos recentes sobre o rompimento não são verdadeiros. Ela também pediu que o momento particular vivido pela família seja respeitado diante das notícias que circularam.

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As especulações sobre o fim da relação ganharam força ao longo dos últimos dias, sugerindo o término da união de quase uma década mantida entre o casal. Antes do pronunciamento oficial da titular do "Programa Silvio Santos", diferentes episódios já vinham alimentando comentários do público sobre uma suposta crise conjugal.

Episódios que levantaram suspeitas do público

A ausência do anel de compromisso foi o primeiro detalhe notado pelos seguidores no começo de outubro. Patrícia surgiu sem aliança em registros da comemoração de seus 49 anos, momento que ocorreu em uma festa surpresa realizada nos bastidores do SBT.

Semanas depois desse fato, uma dinâmica realizada durante o "Jogo das 3 Pistas" também gerou repercussão na internet. Na ocasião, o cantor Diogo Nogueira participava da atração e reagiu à dica da palavra "petisco" questionando se a resposta era a apresentadora. Em tom bem-humorado, ela respondeu com a frase "Eu não sou o petisco, queridão. Eu sou a refeição inteira, eu sou o banquete, meu amor!".

O tema do casamento também rendeu piadas nas redes sociais por parte do humorista Léo Lins. O humorista usou o termo "Roletrando" ao comentar a vida amorosa da filha de Silvio Santos, o que acabou provocando manifestações de internautas.

Histórico da união e família construída

A história entre Patrícia e Fábio Faria começou anos antes da celebração matrimonial, realizada em abril de 2017, após quatro anos de relacionamento. A comunicadora já relatou em ocasiões anteriores ter passado por quatro meses de jejum e oração em busca de um parceiro de vida.

Os dois são pais de três filhos: