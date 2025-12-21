As nuances por trás do telefonema de Fábio Faria a Flávio Bolsonaro

A falta de Flávio Bolsonaro no evento de lançamento do SBT News, na semana passada, em São Paulo, teve nuances em torno do que o senador entendeu como um desconvite do SBT, comunicado por Fábio Faria. A emissora nega que tenha sido esse o objetivo ao telefonar para o senador.

Entre o entendimento do SBT e o de Flávio, entretanto, há nuances.

Faria, o ex-ministro de Jair Bolsonaro, lidera o projeto do canal de notícias da família Abravanel, e, no telefonema, informou Flávio de que haviam sido convidados Lula, Alexandre de Moraes, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes, e que só os quatro teriam lugares de destaque no evento, dadas as instituições que representam.

Um integrante da cúpula do SBT entrou em contato com a coluna neste domingo, 21, dizendo que não teria ocorrido o desconvite ao senador no telefonema de Faria.

Mas o que o próprio Flávio Bolsonaro disse em entrevista ao jornalista Léo Dias, na segunda-feira, 15, evidencia que, mesmo que esse não tenha sido o objetivo da emissora ou de Faria, Flávio recebeu o teor do telefonema como um desconvite.

Quando informado por Léo Dias de que Fábio Faria estava negando o desconvite, respondeu Flávio Bolsonaro:

“Eu não falei de Fábio Faria em momento nenhum”.

Depois, ao ser perguntado ser mantinha uma relação com Faria, disse Flávio:

“Eu gosto dele, não tem problema nenhum com ele, mas que Deus ilumine ele na condução desse SBT News. Peço a Deus que seja um canal importante de comunicação, um canal de verdade, que traga os fatos e não sofra pressões externas como vários sofrem hoje em dia”.