À véspera do Natal, a programação do SBT/Alterosa entra no clima do Bom Velhinho e dedica o domingo à magia da data neste 24 de dezembro.

O especial natalino começa a partir das 11h15, com o “Domingo legal”. Celso Portiolli comanda um programa recheado de diversão, com destaque para a clássica “Porta dos desesperados” dando prêmios para a plateia, além de um “Passa ou repassa” formado por estrelas da emissora – Cleber Machado, Benjamin Back, o Benja, e Marcelo Torres no time azul e as apresentadoras Regina Volpato, Michelle Barros e Márcia Dantas no time amarelo. A atração terá ainda a participação da cantora gospel Sarah Beatriz.



PRESENTE NO PALCO

Eliana entra no ar na sequência do “Domingo legal”, às 15h15. No ar desde 2009, o programa de uma das apresentadoras mais queridas do país vai realizar o sonho da jovem Ana Beatriz no quadro “Dia de sorte”. Esforçada e dedicada, a menina estuda biologia para tentar ajudar a sua família, com a possibilidade de garantir um futuro melhor para eles, porém, seu grande sonho é se tornar cantora.

A garota viralizou nas redes sociais cantando música gospel. Foi vista e compartilhada por famosos como Gabriela Rocha. Neste Natal, Eliana dará de presente à jovem o palco de seu programa. Na atração, Bia cantará o clássico natalino “All I want for Christmas Is you”, famoso na voz de Mariah Carey e no filme “Simplesmente amor”.

Fechando a noite, às 20h, o “Programa Silvio Santos”, apresentado por Patricia Abravanel, desembarca no SBT/Alterosa recheado de atrações. Benja retorna à programação da emissora do Dono do Baú para participar do clássico “Qual é a música”, que voltou recentemente a ser exibido de forma definitiva. No quadro, o apresentador vai encarar o time do humorista Tirullipa.



BALÉ COM PAPAI NOEL

No “Jogo das 3 pistas”, Patricia recebe Celso Portiolli que encara, pela primeira vez, sua filha mais velha, Laura Portiolli, na rodada de perguntas eletrizantes. O pianista Isaque, que viralizou nas redes ao recordar sua participação quando criança no “Programa Silvio Santos” é outro destaque.

Famosa, o “Câmeras escondidas” vai fazer a festa com diversas pegadinhas temáticas de Natal, além de um novo quadro em que crianças participam do quadro e os pais as assistem do palco – na edição deste domingo com a presença de Thammy Miranda e seu filho, Bento.

No encerramento, um musical emocionante com o balé do Circo do Tirú, do humorista Tirullipa, e, claro, a aguardada presença do Papai Noel no palco.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro