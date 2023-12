Amor gravado de fã gravado na pele. Apenas um dia após a passagem relâmpago de Beyoncé no Brasil, a jovem Mai Oliveira já tinha tatuado na pele o momento em que Queen B apareceu no palco do ‘Club Renaissance’, festa promovida pela cantora para comemorar a estreia do seu filme ‘Renaissance: a film by Beyoncé’, em Salvador (BA), na última quinta-feira (21/12).

Além da silhueta da diva pop, que usou um manto prateado brilhante cobrindo a cabeça e o colo, a jovem tatuou o mapa da Bahia. A tatuagem ainda tem a data do evento em Salvador. “Terminamos as duas abraçadas chorando com esse acontecimento histórico. É a Bahia!”, escreveu a jovem em seu perfil do Instagram junto com a tatuadora.

Durante sua passagem pelo Brasil, Beyoncé fez declarações de amor ao público soteropolitano. "É muito importante para mim estar aqui na Bahia", disse. "Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. 'Renaissance' é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia", declarou.

Beyoncé esteve pela primeira vez na Bahia há 13 anos. Em 2010, ela esgotou os ingressos com o show da turnê ‘I am... Tour”. Em 2013, voltou ao Brasil para mais apresentações, passando por Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e escolheu se hospedar em Trancoso, na Bahia.

Na cidade litorânea, Beyoncé gravou o clipe ‘Blue’, música feita em homenagem à sua filha mais velha, Blue Ivy. Nas imagens, ela aparece com uma camiseta da Seleção Brasileira, brincando com crianças brasileiras, caminhando pela praia com a filha e até mesmo tomando um café em uma padaria.

A relação com Salvador tem também um lado político. A cantora é uma das maiores vozes atuais contra o racismo e a desigualdade de gênero. A capital baiana é a cidade com maior número de negros fora da África. De acordo com o IBGE, 83,2% da população soteropolitana se declara como pretos e pardos. A cidade tem a maior proporção de pessoas pretas (34,1%) e a menor de brancas (16,5%) do Brasil.

Durante a passagem de quinta-feira, Beyoncé ainda disse que queria trazer a turnê Renaissance ao Brasil, mas que não pôde fazer os shows. Apesar disso, o jornalista José Noberto Flesch divulgou que a cantora fará sim apresentações no Brasil em 2024. Mas ele garante que será parte de uma nova turnê e não a Renaissance.