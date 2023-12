Você sabia que ouvir uma música de Beyoncé ou Taylor Swift pode literalmente salvar a sua vida? É o que diz a Associação Americana do Coração. A instituição incluiu músicas das duas maiores divas pop na lista de canções podem ser usadas durante o processo de ressuscitação cardíaca.

‘You’re losing me’, último lançamento loirinha, e ‘Virgo’s groove’, de Queen B, foram citadas pela própria associação no X, antigo Twitter. “A RCP (ressuscitação cardiopulmonar) somente com as mãos tem apenas duas etapas: se você vir um adolescente ou adulto desmaiar, ligue para o 911 (número da emergência nos Estados Unidos) e pressione com força e rapidez, de 100 a 120 batimentos por minuto”, escreveu a instituição.

As duas músicas citadas têm entre 100 e 120 batidas por minuto, exatamente a velocidade de compressões que devem ser feitas na manobra. Você pode tanto cantar ou solfejar as canções quanto escutá-las. Para ajudar, a Associação Americana do Coração tem uma playlist com 99 músicas que podem ser usadas durante a ressuscitação.

Para os fãs de Beyoncé, a lista ainda inclui ‘Break my soul’, ‘Cuff it’, ‘Before I let go’ e ‘I’m that girl’. Já os swifties também podem escolher entre ‘Sparks fly (Taylor’s version), ‘Clean (Taylor’s version)’, ‘Welcome to New York (Taylor’s version)’ e ‘Love story (Taylor’s version)’.

Lady Gaga, Bruno Mars, Janet Jackson, Whitney Houston e Coldplay também estão na playlista. ‘Stayin’ alive’, dos Bee Gees, também está na seleção. Confira:



Para fazer a massagem cardíaca, coloque uma das mãos no esterno da pessoa desmaiada. Com a outra mão, comece a pressionar com força e rapidez, por cima da outra, seguindo a recomendação de 100 a 120 contrações por minuto.

Outras recomendações são permitir o retorno completo do tórax após cada compressão, não se apoiar no tórax da vítima e, se possível, trocar o socorrista a cada 2 minutos, para evitar que o cansaço altere o ritmo das contrações.