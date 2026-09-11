Fábio Faria: do receio de Alexandre de Moraes a ‘promoter da festa das suíças’

Fábio Faria já teve receio de entrar no radar de Alexandre de Moraes.

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Em outubro de 2022, ainda ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro, Faria recuou de uma ofensiva contra uma decisão do TSE sobre a distribuição de propaganda eleitoral em rádios.

Segundo aliados ouvidos à época pela Folha de S.Paulo, um dos motivos era justamente o temor de se tornar alvo de Moraes, então presidente do tribunal.

Antes, em 2021, no auge do confronto entre Bolsonaro e o STF, Faria defendeu publicamente a liberdade de expressão e o respeito à Constituição, mas nunca citou Moraes nominalmente.

Não há qualquer registro de críticas públicas de Faria a Moraes.

No lançamento do SBT News, em dezembro de 2025, Moraes foi convidado de honra de Faria, homem forte por trás do projeto do canal de notícias e genro de Silvio Santos.

Agora, as mensagens apreendidas pela Polícia Federal no caso Master mostram Faria em uma posição de interlocutor entre o banqueiro Daniel Vorcaro e Moraes — e outras autoridades de Brasília.

Foi Faria quem compartilhou com Vorcaro o contato do ministro do STF e ajudou a aproximar os dois.

Em uma das conversas sobre a organização de um evento, chegou a comentar sobre Moraes, demonstrando intimidade: “Eu acho que o Alexandre gosta que ele saiba que ele vetou [algum nome de convidado]. Ego dele”.

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Em outro episódio, em um áudio enviado a Vorcaro sobre “a festa das suíças”, Faria diz ao banqueiro: “Dá até para trazer o Alexandre numa dessa, entendeu?”. Segundo a Polícia Federal, o “Alexandre” mencionado por Faria é Alexandre de Moraes.