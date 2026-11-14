Estereótipos não são o único problema de 'Lá na minha terra'

Rosualdo Rodrigues/ Especial para o EM*

“Lá na minha terra”, novela das seis da Globo, se passa entre a Grande São Paulo e, como indica o título, algum lugar no interior nordestino, bem longe da capital paulista. Porém, a distância entre os dois pontos parece ser não só geográfica, é também temporal. Um está lá pelos anos 1930, o outro no tempo atual.

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Isso fica bem claro numa sequência do primeiro capítulo em que Severino (Daniel de Oliveira) toma um pau-de-arara em sua terra, a fictícia Lavra Seca, carregando uma mala de couro quadrada, com destino ao Sudeste, ao som da música “Asa Branca”. A imagem do caminhão cheio de retirantes atravessando uma estrada poeirenta em meio ao nada corta para a opulência da região da Faria Lima, onde Severino é agora, em 2026, próspero homem de negócios, rebatizado de Cesário.

O personagem deixa Lavra Seca em 2011, mesmo ano em que estudo divulgado pelo IBGE destacava que o Nordeste tinha se tornado a região brasileira com maior capacidade de reter sua população e atrair migrantes de volta do Centro-Sul. Isso porque ali se consolidava uma fase de expansão econômica e inclusão social, registrando avanços no crescimento da renda e na redução da desigualdade, que evoluiriam nos anos seguintes.

Naquele tempo, antenas parabólicas, celulares e lan houses se propagavam pela região, a moto tinha substituído o burro como meio de transporte e os jovens de pequenas cidades já se divertiam com os paredões de som, consumindo música de produção regional. Contudo, essa mudança de realidade, tudo indica, não alcançou a família deixada para trás por Severino. Nem o tempo.

Quinze anos depois, a filha dele é uma jovem pastora de cabras, como Tieta do Agreste; não estuda, tem cabelo grande e desgrenhado, ao estilo da Gabriela de Sônia Braga; e toma água em cabaça. A ex-esposa, que ainda não sabe que é ex, lembra-se do marido olhando fotos desbotadas dos dois, pintadas a mão, e é cortejada por um fazendeiro que desconhece a Hilux, só anda de cavalo e veste-se de terno branco como um antigo coronel de engenho.

Revolta antes da estreia

A novela nem havia estreado, no último dia 9, e já tinha causado revolta nas redes sociais. O público nordestino não se conformou em ver a visão arcaica da região mostrada nas chamadas. Poderia ser só opinião apressada, mas os dois primeiros capítulos não ajudam a desfazer o desagrado. “Lá na minha terra” é exatamente aquilo que anunciava nas chamadas e merece tudo o que tem sido dito sobre ela.

Mas falar em caricatura, xenofobia, anacronismo, preconceito é chover no molhado. O que precisa ser dito é que, independentemente de todo o alarde, “Lá na minha terra” se mostrou, de saída, uma dramaturgia fraca; trama e personagens são rasos. “Falta verdade”, como dizem. E se não fosse a polêmica, poderia perfeitamente passar em brancas nuvens, como outras tantas novelas que a Globo já exibiu e ninguém mais se lembra.

A abertura é o que ela tem de melhor. Uma delicada e colorida animação feita com massa, embalada pela música “Deus do barro”, de Petrúcio Amorim, nas vozes de Juliana Linhares e João Gomes – ironicamente, dois representantes de um Nordeste novo.

Visualmente, a produção é impecável, como tudo na teledramaturgia da Globo. O elenco está repleto de bons atores, incluindo vários nordestinos. Mas a embalagem é luxuosa demais para um conteúdo ordinário.

O autor, o paulistano Mário Teixeira, se saiu bem em “Mar do sertão” (2022), também ambientada num Nordeste inventado, mas muito mais plausível. Aí resolveu se especializar em tramas de temática “nordestina” e mandou na sequência “No rancho fundo” (2024) e agora “Lá na minha terra”.

Em vez de se aperfeiçoar, regrediu – críticas como as de agora já tinham pipocado na estreia de “Rancho”, sem a mesma força. Ele é auxiliado na escrita da novela por um paranaense (Marcos Lazarini), três cariocas (Mariana Torres, Leticia Mey e Pedro Alvarenga) e um cearense (Raul Damasceno), mas a novela se passa supostamente na Chapada Diamantina, na Bahia.

Fica claro que a equipe pode até ter conhecimento, mas não tem intimidade com a matéria com que está trabalhando. Faz-se de qualquer jeito e a qualquer crítica se responde com “é um recorte de ficção, uma fábula com liberdade poética”, ignorando o impacto social que uma obra transmitida em rede nacional pela maior emissora do país pode ter.

Fábula e liberdade

Esse distanciamento fica evidente quando pensamos no filme “Bacurau” e mesmo as minisséries “Amores roubados” e “Onde nascem os fortes”, produções ambientadas no Nordeste, que estão carregadas de fábula e liberdade poética e não ignoram a realidade social regional. O que têm em comum: são todas criações de nordestinos (os pernambucanos Kleber Mendonça Filho e George Moura, respectivamente). Falta essa relação de memória e de afeto em “Lá na minha terra” e daí a superficialidade.

A melhor definição da esquizofrenia que afeta a nova novela das seis veio do produtor e roteirista Emerson Matos em um post do Instagram: “A novela acontece em tempo nenhum, em lugar nenhum, sem pessoa nenhuma”. É exatamente isso.

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* O jornalista Rosualdo Rodrigues nasceu em Malta (PB) e é um dos autores do livro-reportagem “O fole roncou! Uma história do forró” (Zahar)