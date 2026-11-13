Lá na Minha Terra: Globo promete 'revisitar escolhas artísticas' após polêmica

O diretor de Dramaturgia da Globo, José Luiz Villamarim, confirmou alterações na novela das 18h "Lá na Minha Terra" depois de manifestações negativas do público. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

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A novela gerou reações ao estrear na segunda-feira (9/11). Espectadores criticaram a representação do Nordeste, apontando caracterizações caricatas de personagens e cenários e questionando a propagação de estereótipos sobre a região.

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Meu Deus #LaNaMinhaTerra saindo do Nordeste com um filtro amarelado, sujo e cinzento, parecendo que estão em 1950. Ai corta para são Paulo tudo lindo e colorido, é gritante a xenofobia. https://t.co/CDUwnE1Lpb — Carmen Lúcia (@carmenlucia1000) November 10, 2026

A Globo enxerga o nordeste do mesmo jeito que Hollywood enxerga o México — O allyba ???? (@AllybDeDromeda) November 7, 2026

Parece uma novela bíblica, mas é só a globo retratando o nordeste! ????????????????????

A mulher com vestido no meio do mato, a bolsa de couro e a bota kkkkkkk mano! Cuidando de cabra? Atah bom então! ???????? https://t.co/IICErxblnF — izah ??? (@GalvaoLaizah) November 12, 2026

Villamarim afirmou que a emissora mantém escuta aberta para as reflexões provocadas pela estreia. O executivo declarou: "o debate é sempre positivo e vai nos ajudar a revisitar escolhas artísticas". Ele complementou que o formato de obra aberta permite aplicar adaptações diante da repercussão dos telespectadores.

Ajustes visuais e de texto

O folhetim acompanha Rosenda Madeira (Dira Paes) no município fictício de Lavra Seca. Ela aguarda o retorno do marido, Severino (Daniel de Oliveira), que assumiu o nome Cesário em São Paulo. O personagem enriqueceu como empresário e pretende criar um sistema de água potável para o Nordeste. Embora seja uma história contemporânea, Lavra Seca exibe figuras a cavalo, consumo de água em cabaças e ausência de chuveiros.

A equipe da novela realizou intervenções antes mesmo do pronunciamento da direção. A fotografia em tons terrosos ganhou mais cores nas cenas nordestinas. Um diálogo entre a vilã Ismália (Camila Morgado) e Cesário também mudou: a fala em que o empresário dizia que a região "deveria ter água potável" foi substituída por "deveria ter mais água potável".

Intenção inicial

Durante a divulgação de “Lá na Minha Terra”, o autor Mário Teixeira relatou que se inspirou em memórias de infância vividas em Itapipoca, no Ceará, para escrever a novela. "Esse é o meu universo, e é um universo que eu vou repetir eternamente. Meu pai era um migrante que vinha tentar a sorte aqui e voltava, até se estabelecer no comércio de vez. Então, vou mostrar uma mistura desses dois universos: cidade e Sertão, o Nordeste e o Sudeste", disse.

O escritor explicou que pretendia exibir o Nordeste como um polo de tecnologia importante, buscando contrapor preconceitos e retratar o crescimento econômico e educacional: “é uma novela que fala de um Brasil que está tão longe e, ao mesmo tempo, tão perto — e que é tratado, às vezes, com muita discriminação."

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O diretor de arte Allan Fiterman, que já havia trabalhado com Teixeira em Mar do Sertão (2022) e No Rancho Fundo (2024), explicou a escolha da Chapada Diamantina como cenário para compor um Sertão verdejante, com pedras e água. “"Não estamos ligando à realidade, e, sim, a um universo nosso, paralelo, de uma cidade fictícia, dentro desse universo nordestino que o Mario cria lindamente”, acrescentou ele.