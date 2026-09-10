Talentos de Minas: quais atores mineiros se tornaram estrelas nacionais

Minas Gerais é um estado conhecido por sua riqueza cultural, e essa tradição se reflete nos palcos e nas telas. Ao longo dos anos, diversos artistas mineiros despontaram na teledramaturgia brasileira, construindo carreiras sólidas e conquistando o público com seu talento. Muitos deles tiveram seus primeiros papéis de destaque em produções de grande audiência, que serviram como vitrine para o cenário nacional.

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De Minas para o Brasil: Trajetórias de sucesso

A teledramaturgia brasileira conta com diversos nomes de peso que são de Minas Gerais. Conheça a trajetória de alguns deles que seguem em alta na TV, no cinema e no teatro.

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Selton Mello

Reconhecido pela crítica e pelo público por seus trabalhos como ator, diretor e produtor, é considerado um dos grandes nomes do Brasil no campo das artes cênicas e do audiovisual. Selton Mello nasceu em Passos, no Sudoeste do Estado, e ganhou o mundo, chegando a participar de cerimônias do Oscar pelo filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles.

Debora Falabella

Nascida em Belo Horizonte, a atriz é reconhecida por seu estilo versátil nas telas e no teatro. Considerada uma das atrizes mais proeminentes do Brasil, tornou-se conhecida por seus personagens emblemáticos na televisão e no cinema desde o final dos anos 1990.

Isis Valverde

Nascida em Aiuruoca, na Região Sul de Minas Gerais, Isis Valverde ganhou notoriedade nacional ao interpretar a misteriosa Ana do Véu na novela "Sinhá Moça" (2006). A personagem, que escondia o rosto, despertou a curiosidade do público e abriu as portas para sua carreira. Desde então, a atriz mineira colecionou papéis de sucesso em novelas como "Caminho das Índias", "Avenida Brasil" e "A Força do Querer", onde protagonizou a trama como Ritinha.

Daniel de Oliveira

O belo-horizontino Daniel de Oliveira teve sua estreia na televisão na temporada de 1998 de "Malhação", interpretando o personagem Marquinhos. O papel marcou o início de uma trajetória versátil e aclamada pela crítica. Após sua passagem pelo folhetim juvenil, Daniel se destacou no cinema com a cinebiografia "Cazuza — O tempo não para", que lhe rendeu diversos prêmios. Na TV, participou de minisséries e novelas de grande audiência, mostrando sua capacidade de transitar entre o drama e a comédia com a mesma intensidade.

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Andreia Horta

Natural de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira, Andreia Horta deslanchou sua carreira com papéis marcantes na televisão, como sua participação em "Império", e no cinema, onde recebeu aclamação unânime por sua interpretação da cantora Elis Regina no filme "Elis". Em 2021, a atriz protagonizou a novela "Um Lugar ao Sol", reafirmando seu status como um dos grandes nomes da atuação no Brasil.