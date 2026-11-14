'Faria tudo de novo', disse Claudette Soares ao EM, um dia antes de morrer

Quis o destino que, por questão de horas, Claudette Soares não acompanhasse a chegada às plataformas de seu novo álbum, “O mundo é ruim pra quem não sabe esperar”, o primeiro inteiramente de inéditas desde 1954, quando iniciou a carreira fonográfica. Na quinta-feira à noite (12/11), a cantora carioca morreu de causas naturais enquanto dormia, em São Paulo. Tinha 91 anos.

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“Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Não sei nada, não sou a dona do mundo, mas a vida me levou e fui ousada em acreditar nas coisas e fazer aquilo que fiz. Fui sempre acreditando naquilo que queria, sem ser a dona do mundo, é claro. A vida me ajudou e tive sorte”, disse ela ao Estado de Minas, durante entrevista sobre o novo disco, na quarta-feira passada (11/11).

“É uma bênção ainda ter saúde, lucidez e voz para continuar na ativa. Estou com 91 anos e ainda tem tanta coisa linda para acontecer na minha vida”, comentou. “É o meu primeiro disco de inéditas e a frase que deu título a ele é minha: ‘O mundo é ruim pra quem não sabe esperar’”, explicou, orgulhosa.

Idealizado pelo produtor Marcus Preto, o álbum reúne composições feitas especialmente para Claudette por Marcos Valle, Arnaldo Antunes, Maria Gadú, Tim Bernardes, Nando Reis, Roberto Menescal, Thalma de Freitas e Zé Renato, entre outros.

A “frase título” de Claudette inspirou Zélia Duncan a escrever a letra de “Cheguei no ponto”, parceria com Ana Costa incluída no repertório.

“Acredito não ter no Brasil uma cantora que tenha começado aos 10 anos, ter 81 de carreira e chegar aos 91 cantando, gravando e atuante. Vai que alguém descobre isso e me dá um prêmio, né? Ficarei muito feliz”, brincou a artista, na entrevista ao EM.

Programa de calouros

Nascida em 31 de outubro de 1935, a carioca Claudette Colbert Soares estreou nos anos 1940, cantando no programa de calouros “Papel carbono”, da Rádio Nacional. Imitava Emilinha Borba.

Na década seguinte, ganhou destaque interpretando ritmos nordestinos. Recebeu de Luiz Gonzaga o apelido de “Princesinha do Baião”. Na virada dos anos 1950 para 1960, aproximou-se da turma da bossa nova, participando de eventos importantes para a consolidação do movimento.

A convite de Ronaldo Bôscoli, marcou presença no célebre espetáculo “A noite do amor, do sorriso e da flor”, realizado no Rio. Em 1964, lançou “Claudette é dona da bossa”, álbum que fez dela importante voz do gênero e lhe rendeu outro apelido: “A Dona da Bossa”.

Participou de vários festivais de música e programas de televisão, além de gravar canções de Tom Jobim, Chico Buarque e Caetano Veloso. Claudette se apresentou com João Donato, Baden Powell, Luiz Eça, Sivuca e César Camargo Mariano, entre outros.

Ao longo de oito décadas, ela transitou por samba, jazz, Tropicália, Jovem Guarda e pelo cancioneiro romântico. Gravou com Dick Farney, lançou projetos dedicados ao samba-canção, ao sambalanço de Jorge Ben e às obras de Chico Buarque e de Silvio César.

Roberto e Erasmo

Em 1971, sua versão da música “De tanto amor”, de Roberto e Erasmo Carlos, permaneceu por semanas nas paradas de sucesso. “Em todo lugar onde Roberto canta, sempre cita meu nome por ter gravado essa música. Esse é o meu maior trunfo”, contou ela esta semana ao Estado de Minas.

Mesmo nos períodos de menor presença no mercado fonográfico, a cantora nunca abandonou os palcos. Nas décadas de 1980 e 1990, ficou mais distante dos estúdios, mas retomou a produção regular de álbuns nos anos 2000, quando passou a trabalhar com o produtor Thiago Marques Luiz.

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Recentemente, vinha se apresentando ao lado da amiga Alaíde Costa, de 90, cujos álbuns mais recentes foram também produzidos por Marcus Pretto.

O adeus de Alaíde, Chico e Gil

“É difícil encontrar palavras para expressar a tristeza deste momento. Nossa amizade atravessou décadas, acompanhou tantas fases da vida e foi construída com afeto, respeito e admiração. Dividimos palcos, encontros, conversas e momentos que guardarei para sempre na memória e no coração”, despediu-se Alaíde Costa, em mensagem no Instagram.

Em seu perfil nas redes sociais, Chico Buarque publicou apenas um coração vermelho e a foto dele, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Claudette, nos anos 1960. A mesma imagem foi postada por Gil.

“Descanse em paz, Claudette. Obrigado pela voz, pela delicadeza e por tantas canções. Seguimos te ouvindo”, agradeceu o baiano. (Com agências)

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“O MUNDO É RUIM PRA QUEM NÃO SABE ESPERAR”

Último álbum de Claudette Soares

10 faixas inéditas

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