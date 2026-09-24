Ator de "Central do Brasil" marca presença em cine-concerto do filme em BH

Uma salva de palmas acalorada recebeu o ator Vinícius de Oliveira no Grande Teatro do Cine Theatro Brasil, na noite desta quarta-feira (23/9). Há 28 anos, ele deu vida ao menino Josué ao lado de Fernanda Montenegro no longa de Walter Salles. “É uma experiência muito única, muito bonita. A gente não tá acostumado a ver isso no Brasil”, comenta Vinícius.

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Mais uma vez, o ator teve a chance de prestigiar o cine-concerto idealizado e dirigido por Anselmo Mancini. Ele, que já tinha visto a apresentação em São Paulo, estava muito feliz em prestigiar o início de outra parceria, entre o maestro e o Cine Theatro Brasil. Eliane Parreiras, diretora executiva do Cine, falou no palco que o local pretende passar a receber mais cine-concertos. O primeiro deles, de “Central do Brasil”, foi feito pelo Quinteto de Cordas ALMAI e por Anselmo, que toca o teclado.

Ao Estado de Minas, Vinícius destacou a felicidade em presenciar a homenagem. “Anos depois o filme continua sendo debatido, visto, falado e lembrado. Sou muito grato por tudo isso e por todo o carinho do público”, comentou o ator.

Este primeiro evento, que marca o início desta celebração, integrou a mostra CineBH, que neste ano celebra seus 20 anos de existência e relembra o cinema brasileiro nas mostras “Clássicos” e “Retrospectiva 20 anos”. A primeira recebeu “Central do Brasil” nesta quarta-feira (23/9) e exibe também “Dona Flor e Seus Dois Maridos” no sábado (26/9).

Depois de participar de um filme brasileiro indicado ao Oscar em 1998, Vinícius vê um novo crescimento na sétima arte brasileira e acredita que o movimento continua avançando. “Uma catapulta nos alavancou pro mundo novamente e para o público brasileiro. E hoje podemos ver um cinema muito mais plural, de diversas regiões do país como é o caso de “Feito Pipa”, longa do Ceará”, disse o ator. O longa de Allan Deberton foi escolhido no último dia 16 pela Academia Brasileira de Letras para concorrer a uma vaga em Filme Internacional no Oscar, representando o Brasil.

Deixou sua marca

Vinícius segue na carreira de ator e, neste ano, esteve no Festival de Gramado, onde “Leite em Pó”, filme do qual faz parte do elenco, levou três prêmios Kikito: Melhor Filme pelo Júri da Crítica, Melhor Roteiro e Melhor Desenho de Som. O longa é exibido em sessão da CineBH nesta quinta-feira (24/9), às 20h30, no Cine Belas Artes.

Marcando presença para falar do primeiro longa de sua carreira, “Central do Brasil”, Vinícius acredita que a movimentação do cinema também engloba olhar para o passado. “O nosso passado é o reflexo do que a gente pode sempre melhorar e estar buscando. É um movimento de agradecer a quem pavimentou essa estrada”, argumentou.

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No final do cine-concerto, envoltos em palmas ainda mais calorosas e resquícios de choro, com o escrito “Viva o Cinema Brasileiro” projetado no palco do teatro, Anselmo agradeceu mais uma vez a presença de Vinícius de Oliveira. “Trinta anos e vai ficar eternizado na história do cinema brasileiro”, falou o pianista.