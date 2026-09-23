Ator de Guardiões da Galáxia se aposenta do papel: "Estou velho demais"

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Sean Gunn, ator da Marvel, despediu-se oficialmente do papel de Rocket Raccoon. Após cinco filmes e um especial de TV, Gunn afirmou que está "velho demais" para realizar a captura de movimento do personagem das franquias "Guardiões da Galáxia" e "Vingadores".

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A voz de Rocket é dublada na pós-produção por Bradley Cooper.

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Em uma conversa com o apresentador de podcast Brandon Davis, o ator revelou que deixou o papel após completar 50 anos. Ele percebeu que o número de vezes que precisava se agachar para interpretar o personagem estava afetando sua "fisiologia".

Imagens de bastidores mostram Gunn agachado entre as pernas de seus colegas, em uma posição descrita por ele como a de um "receptor de beisebol". Além de Rocket, o ator também interpretava Kraglin, o Saqueador que se tornou membro dos Guardiões.

"Todo mundo acha que o problema são meus joelhos, mas na verdade são meus pés e tornozelos", disse Gunn sobre as dificuldades físicas. "Eu fico naquela posição de agachamento de receptor de beisebol e giro muito sobre os pontos de contato com o chão. E, ao longo dos anos, acho que isso acabou afetando um pouco a minha fisiologia."

Desde que completou 50 anos, ele se considera aposentado do papel. "Não que tenham me chamado, mas, se chamassem, acho que eu não conseguiria mais fazer a referência de movimento para o Rocket. Estou velho demais", admitiu.

A Marvel ainda não confirmou planos futuros para os Guardiões da Galáxia. No final de "Guardiões da Galáxia Vol. 3", uma nova equipe foi formada com Rocket, Groot, Kraglin, Adam Warlock, Cosmo, o Cão Espacial, e Phyla.

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O roteirista e diretor dos filmes, James Gunn, irmão de Sean, agora está à frente do DCU, tornando um novo filme da equipe improvável no curto prazo. A Marvel prometeu, no entanto, que o Senhor das Estrelas, interpretado por Chris Pratt, retornará. Mesmo que Rocket Raccoon volte, outra pessoa se agachará para interpretá-lo.