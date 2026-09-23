'Central do Brasil' ganha novas camadas com trilha ao vivo no Cine Theatro

Festivais de cinema têm a função de olhar para o futuro mas também têm o dever de olhar para a história. Nessa perspectiva e pensando na celebração dos 20 anos do CineBH, o Cine Theatro Brasil recebe o Cine-concerto de "Central no Brasil", nesta quarta-feira (23/9), às 20h.

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Idealizada e dirigida pelo pianista Anselmo Mancini, a trilha sonora é realizada pelo Quinteto de Cordas ALMAI e acontece juntamente ao filme, com uma tecnologia de sincronização produzida pelo diretor.

"Esse sistema de sincronização eu acabei criando a partir de uma pesquisa de doutorado sobre trazer a música ao vivo junto com a exibição cinematográfica. É um sistema de telas simultâneas em que o público e os músicos assistem ao mesmo filme. Cada música tem uma tela com informações de entrada e saída de música, compassos, velocidade, andamento, etc. Existe também uma barra de contagem para o final da música", explicou Mancini.

Durante o cine-concerto, os diálogos, as imagens e os efeitos sonoros originais são mantidos, preservando a experiência cinematográfica. Para o diretor, o espetáculo ganha uma camada humana com a execução da trilha ao vivo. "A sensação sonora está saindo da frente do espectador, você vê um ser humano na frente com todas as fragilidades, tensões e relaxamentos, uma pessoa basicamente desnuda daquele segredo de como a música é executada. Todas as movimentações do corpo e expressões do olhar", comentou.

A sessão exibe o longa de 155 minutos, dirigido por Walter Salles e os ingressos estão disponíveis através da plataforma Eventim. Valores entre R$ 50 (inteira) e R$ 24 (meia).

Celebrando o passado

A edição deste ano da CineBH celebra os 20 anos de festival, o que se materializa em uma duas mostras: a Mostra Clássicos, a qual "Central do Brasil" integra junto com "Dona Flor e seus dois maridos", de 1976; e a Mostra Retrospectiva 20 anos que revisita filmes que saíram nas últimas duas décadas. Dentre os longas integrantes estão "Bicho de sete cabeças”, de 2001, "Corpo elétrico", de 2017 e "Santiago" de 2006.

Anselmo considera uma honra poder levar as pessoas novamente para o cinema e rever um filme tão marcante na história do cinema brasileiro. "Quase 30 anos do lançamento do filme, que representa nosso país em diversos aspectos, podemos ter a oportunidade de trazer as pessoas de volta pro cinema, para assistir a uma obra-prima", comentou o diretor.

Mesmo com a disponibilidade em streaming, a experiência tem atraído público. "A gente não tinha certeza que iria lotar dessa maneira. Essa experiência do filme concerto tem trazido as pessoas pro cinema pra assistir em tela grande como o filme merece", concluiu.

Epicentro de experiências

Nesta edição da CineBH, o Cine Theatro Brasil não é só responsável por receber a sessão de abertura e outras sessões no Teatro da Câmara, mas se torna um epicentro do festival. Dentro da programação, atividades do Brasil Cinemundi como seminários acontecem no espaço.

"Entendemos que esse recebimento de seminários e palestras do CineMundi tem a ver com a vocação direta do Cine Theatro Brasil", explica Eliane Parreiras, diretora executiva do local. "Ocupar esses espaços tem a ver também com a história da CineBH e da própria Universo, de estar em locais representativos na cidade. O Cine Santa Tereza foi entregue pra cidade por meio da mostra. A presença no Cine Humberto Mauro e no Belas Artes também é muito forte", concluiu Parreiras.



Cine-concerto "Central do Brasil"

Exibição do filme "Central do Brasil" com execução da trilha sonora ao vivo. Música feita pelo Quinteto de Cordas ALMAI. Apresentação no Grande Theatro Unimed-BH no Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315 - Centro). Quarta-feira (23/9), às 20h. Ingressos entre R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia entrada), disponíveis por meio da Eventim.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck