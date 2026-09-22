Exposição em homenagem a Valter Hugo Mãe chega a BH

O quanto a obra de outro artista pode inspirar alguém? Para Rui Neuenschwander, a literatura do português Valter Hugo Mãe pode virar até uma exposição. “Imprudentemente poéticos” chega a Belo Horizonte nesta quarta-feira (23/9), com uma versão ampliada, depois de surgir em Gonçalves, município do Sul de Minas. A abertura será às 19h.

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“Em ‘Homens imprudentemente poéticos’, Valter faz uma passagem sobre perdão que me fez pensar. Estava passando por uma fase difícil na minha vida e, a partir dele, percebi mais uma vez a função curativa da arte. Sempre que tenho essa sensação, tenho vontade de agradecer ao artista por esse toque. Então, a exposição é uma forma de fazer isso”, afirma Neuenschwander, idealizador e curador da exposição.



A partir dessa intenção, ele reuniu artistas e os convidou para homenagear essas obras. “Inicialmente, pensei em fazer todas sobre ‘Homens imprudentemente poéticos’, mas fiquei com receio de que as várias visões sobre a obra fossem provocar uma competição”, diz. Assim, 15 livros de Valter Hugo Mãe ganham releituras de 19 artistas.



As obras não têm formatos fixos. Sendo da escolha de cada artista a reimaginação, a exposição é composta por pinturas, desenhos, peças de cerâmica e concreto, montagens em madeira, bordados, xilogravuras e até bonecas. Elas ficarão expostas no Centro de Arte Popular, que integra o Circuito Liberdade, até dia 22 de novembro.

VERSÃO AMPLIADA

Para Belo Horizonte, a exposição segue a carreira do escritor português e adiciona obras inspiradas em seus dois livros mais recentes. “Educação da tristeza” foi lançado em 2025, próximo da primeira exposição em Gonçalves, e “O século dos imbecis” saiu neste ano, podendo compor o acervo da exposição somente nesta versão. Pachamanca e Diego Carneiro são os artistas responsáveis pelas novas obras, respectivamente.



“Convidei [a baiana] Pachamanca, que trouxe uma pintura abstrata sobre seu livro, e Diego Carneiro, que é de São Paulo mas fugiu para Gonçalves quando assumiu a carreira artística. Ele fez um óleo sobre tela sobre “O século dos imbecis”, conta Rui.



Outro destaque da exposição é a obra de Roberto Alvarenga, conhecido como Tuscha. Ele atua em Belo Horizonte e criou a obra “Honra”, inspirada em “As doenças do Brasil”. O livro discute a violência na colonização sob ponto de vista da resistência negra e indigena, o que inspirou o artista a usar uma peça antiga de seu acervo.



“Tuscha tinha visitado uma aldeia há uns 40 anos e ganhou de um pajé a pele de onça que utilizou nesta obra. Coincidentemente, esta é uma temática que atravessa ‘As doenças do Brasil’ e ele pode incorporar na obra”, comenta o curador.

VISITA DE VALTER

Em agosto de 2025, durante a exibição em Gonçalves, Rui conseguiu contatar o autor para visitar a exposição. Valter Hugo Mãe também visitou diversas escolas na cidade para complementar a sua agenda cultural. Na ocasião, o escritor afirmou ao Estado de Minas: “Eu havia visto algumas fotos, mas o que vi na exposição está muito além, as obras são lindas, e não são descrições dos livros, são recriações”.



Rui relembra a experiência com gratidão e espera trazer o escritor novamente para a versão ampliada. “Valter é muito discreto e generoso. Ocorreu um esforço e interesse dele para nos visitar, mesmo em dois dias depois de uma longa viagem. Ele ainda não lançou ‘O século dos imbecis’ oficialmente no Brasil, e espero que ele possa fazer isto aqui!”

“IMPRUDENTEMENTE POÉTICOS”

Coletiva. Obras inspiradas nos livros de Valter Hugo Mãe. Curadoria de Rui Neuenschwander. Abertura nesta quinta (24/9), às 19h no Centro de Arte Popular (Rua Gonçalves Dias, 1608 - Lourdes). Visitação de terça a sexta, das 12h às 18h30, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h. Até 22/11.

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*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes