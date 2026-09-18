Astro de seriados da Disney é condenado a 30 meses de prisão nos EUA

O ator Bobb´e J. Thompson, conhecido por interpretar Stanley no seriado "As Visões da Raven", foi condenado a 30 meses de prisão por posse criminosa de arma de fogo. A Justiça dos Estados Unidos também determinou um período de três anos de liberdade supervisionada após o cumprimento da pena.

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A sentença foi definida depois que Thompson se declarou culpado no tribunal. O artista já tinha registros policiais anteriores envolvendo comportamento violento e porte de armas sem autorização, o que influenciou na decisão judicial.

Trajetória na televisão e no cinema

Thompson iniciou a carreira artística jovem, com participações em várias comédias. Além de seu papel na série da Disney, ele atuou como Tracy Jr. em "30 Rock" e como Jimmy Mitchell em "O Show de Tracy Morgan".

No cinema, o ator interpretou Ronnie Shields no filme "Faça o Que Eu Digo, Não Faça o Que Eu Faço". Sua carreira, iniciada nos anos 2000, foi interrompida pelos recentes problemas com as autoridades.

Abordagem policial e flagrante

A prisão de Thompson ocorreu em setembro do ano passado, durante uma abordagem em uma rodovia. O veículo que ele dirigia estava a 167 km/h em um trecho com limite de velocidade de 113 km/h.

Na vistoria do automóvel, agentes de segurança do Distrito Norte de Iowa encontraram itens que resultaram em uma acusação federal:





Armamento furtado: os policiais encontraram uma pistola calibre .40, totalmente municiada e pronta para uso. A arma havia sido registrada como roubada de um carro em Kansas City, no Missouri.







Substâncias entorpecentes: diversos pacotes com maconha foram achados no interior do veículo. O material foi apreendido e incluído no processo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Bobb´e J. Thompson estava sob custódia desde a abordagem na estrada e agora inicia o cumprimento da pena estabelecida pela corte.