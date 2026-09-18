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RELAÇÃO COM A SENSUALIDADE

'Sexo, sexualidade e confiança são sagradas para mim', diz Charli XCX ao posar para capa da Playboy

Cantora britânica foi fotografada de lingerie em Londres. Artista falou sobre a relação com George Daniel, baterista do The 1975

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
18/09/2026 08:41

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Charli XCX posa para a capa da Playboy
Charli XCX posa para a capa da Playboy crédito: Aldan Zamiri/Playboy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Charli XCX, 34, é a estrela da nova edição da Playboy. A cantora britânica foi fotografada para a capa da revista em Londres e falou sobre a relação que mantém com o próprio corpo e com a sensualidade.

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A cantora contou que a ideia de posar para a revista já estava em seus planos. "É uma revista tão icônica, claro. Eu amo o logo. Amo lingerie. Amo corpos femininos. Amo sensualidade em sua forma mais pura", afirmou.


Ao falar sobre o que considera uma imagem sexy, Charli disse que não associa sensualidade à perfeição. Para ela, uma boa fotografia é aquela que consegue mostrar a personalidade de quem está diante da câmera, inclusive em momentos de vulnerabilidade.


 


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A artista também relacionou sensualidade e autoconfiança. "Quando me sinto sexy, me sinto confiante. Sexo, sexualidade e confiança são coisas muito sagradas para mim", declarou.

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Ela comentou, ainda, que há dois momentos em que se sente mais confiante: "Quando estou no palco e quando estou com George". Ela é casada desde 2025 com George Daniel, baterista da banda The 1975. Os dois começaram a namorar em 2022 e ficaram noivos no ano seguinte.


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