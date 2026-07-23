Filmes e Séries
Charli xcx lança clipe de “Camera” com Vincent Cassel
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Nele, Cassel tenta gravar uma cena de tiroteio que dá errado duas vezes: o efeito de sangue falha na primeira tentativa e, na segunda, uma luz superaquece e interrompe a gravação. A própria Charli aparece pouco no vídeo, ela surge apenas na segunda metade, posicionada sobre um dolly de câmera, em uma função que remete à de diretora daquela filmagem. Foto: Reprodução Youtube
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"Camera" faz parte do álbum "Music, Fashion, Film", que será lançado no dia 24 de julho, com 11 faixas produzidas por A. G. Cook e Finn Keane. O disco traz ainda uma participação do cineasta David Cronenberg e foi antecedido pelos singles "Rock Music", "SS26" e "Wink Wink". Foto: Reprodução Youtube
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Na letra de "Camera", Charli reflete sobre a divisão entre a carreira musical e a atuação, tema que já vinha sendo explorado nos shows intimistas que a artista realizou. Nos últimos tempos, ela tem investido na carreira de atriz e já soma projetos como "Erupcja", "Sacrifício" e o remake de "Faces da Morte" em seu currículo. Foto: Reprodução Youtube
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Charli xcx é uma cantora e compositora britânica que ficou famosa no início dos anos 2010 depois de colaborações como "I Love It", com o duo sueco Icona Pop, e "Fancy", com a rapper Iggy Azalea. Ao longo da década seguinte, ela também lançou singles próprios de sucesso, como "Boom Clap" e "Vroom Vroom". Foto: Wikimedia Commons / Harald Krichel
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Em 2024, o álbum "Brat" se tornou o trabalho de maior repercussão de sua carreira, depois de alcançar a terceira posição da Billboard 200 nos Estados Unidos, a melhor colocação obtida por Charli na parada americana até então. O disco também rendeu à cantora o Grammy de Melhor Álbum Dance/Eletrônico em 2025. Foto: Divulgação
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Vincent Cassel, por sua vez, soma mais de três décadas de carreira no cinema e é considerado um dos principais atores franceses de sua geração. Ele venceu o prêmio César de Melhor Ator em 2009, por sua atuação em "Inimigo Público Nº 1", e recebeu ainda o Canadian Screen Award em 2016, além de indicações ao European Film Award e ao Screen Actors Guild Awards. Foto: Wikimedia Commons / Yann Caradec
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Entre os trabalhos mais conhecidos do ator estão "Doze Homens e Outro Segredo", "Treze Homens e um Novo Segredo", "À Deriva", "Inimigo Público Nº 1", "Mais que Especiais", "Senhores do Crime", "Cisne Negro" e "Jason Bourne", além do polêmico "Irreversível". Foto: Divulgação
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