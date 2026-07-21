Playboy traz coelhinhas de volta e nega relação com pornografia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A "Playboy" decidiu reformular seus famosos ensaios fotográficos e a imagem das "coelhinhas" em uma tentativa de modernizar a marca e adotar uma abordagem mais respeitosa.

Philip Picardi, editor-chefe e diretor de marca da Playboy, afirmou que sempre houve uma diferença entre o conteúdo da revista e a pornografia, especialmente os tipos de conteúdo adulto que se tornaram comuns nas redes sociais.

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A mudança ficou mais evidente no recente ensaio da atriz e modelo Cara Delevingne. A publicação foi relançada em versão impressa, interrompida em 2020, e passará a ter uma periodicidade trimestral.

A primeira edição após o retorno contou com um ensaio de Karol G, cantora pop colombiana. “Por isso, achei o desafio de trazer de volta a arte e a reflexão à nudez extremamente empolgante como artista”, acrescentou Picardi, o primeiro editor-chefe assumidamente gay da marca.

Nova fase da marca

Picardi pretende “restaurar a narrativa” que, segundo ele, foi responsável pelo sucesso da Playboy, além de expandir a atuação da marca para o audiovisual. A missão é tornar a revista mais “autêntica”.

“Há uma autenticidade e uma crueza nas imagens que me renderam um retorno muito positivo. Não apenas de homens, mas também uma resposta excepcional de mulheres”, declarou.

Nos últimos anos, a marca enfrentou repercussões relacionadas a acusações contra Hugh Hefner, fundador da revista em 1953. Morto em 2017, ele foi acusado por ex-namoradas, antigas coelhinhas e ex-funcionárias de fomentar uma cultura de manipulação e exploração sexual na Mansão Playboy.

A revista deixou de publicar ensaios de nudez em 2015, mas voltou atrás em 2017. Em 2020, interrompeu a produção impressa, retomada apenas seis anos depois.

Em 2025, a receita da empresa cresceu 4%, o que contribuiu para reduzir o prejuízo líquido de US$ 79,4 milhões, cerca de R$ 410 milhões, para US$ 12,7 milhões, aproximadamente R$ 67 milhões.

Lucas Hit, fã de Adriane Galisteu, divulgou foto até então inédita de um ensaio da ex-modelo para a “Playboy” em 1993. Na época, a revista masculina deixou de publicar essa e outras imagens da série de cliques de Galisteu após “veto” de Ayrton Senna, com quem ela namorava. Reprodução redes sociais Responsável pela Central de Fãs Galisteu, Lucas Hit encontrou a foto de Galisteu vestida apenas com trajes íntimos quando fazia a organização do acervo da apresentadora. O ensaio foi realizado em uma marina, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Reprodução/Instagram Quando Galisteu e Ayrton Senna começaram a namorar ela já tinha posado para as fotos, porém a “Playboy” ainda não havia publicado o material. Então, o tricampeão de Fórmula 1 pagou US$ 5 mil à revista para o ensaio não ir às bancas. O valor equivalia ao cachê que Galisteu receberia da publicação. Martin Lee/Wikimedia Commons Em agosto de 1995, mais de um ano após a morte de Senna, a Playboy publicou um novo ensaio com Adriane Galisteu. Em 2011, a apresentadora voltou a estampar a capa da revista. - ©Reprodução Instagram Em janeiro de 2025, Adriana Galisteu estrelou campanha digital da Fiat do primeiro modelo híbrido da montadora no Brasil. A peça explora o vínculo afetivo da apresentadora com a marca. Há mais de 30 anos, ela ganhou de Ayrton Senna seu primeiro carro, um Fiat Uno. - Reprodução de Instagram A ação da Fiat foi batizada de “Um Minuto e Meio com Adriane Galisteu”, referência ao tempo que ela aparece na série “Senna”, que conta a história do tricampeão de Fórmula. A produção da Netflix foi alvo de críticas por dar à personagem que representa a apresentadora um papel secundário na trama. Reprodução de Instagram “Tá com tempo? Porque eu só tenho um minuto e meio”, diz Galisteu na campanha, antes de elencar as qualidades e vantagens do carro da Fiat. Durante a peça, um cronômetro registra o tempo no canto da tela. Reprodução de Instagram Quando Ayrton Senna morreu em acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália, em 1/5/1994, ele namorava Galisteu há um ano e meio. ©Instagram @galisteuoficial Na dramatização da trajetória de Senna, a atriz Julia Foti interpreta Adriana Galisteu e sua participação dura menos de dois minutos (1 minuto e 33 segundos). O reduzido espaço para a personagem teve repercussão negativa nas redes sociais. Divulgação Espectadores notaram, inclusive, que na reencenação de momentos famosos do namoro entre eles Galisteu deu lugar na trama à 'Rainha dos Baixinhos', interpretada na série por Pâmela Tomé. Divulgação A apresentadora do famoso 'Xou' e Ayrton Senna viveram um badalado romance no fim dos anos 1980. O fato de reunir duas das personalidades mais famosas do país deu grandes proporções ao relacionamento. Reprodução redes sociais A cena que teve maior repercussão foi a que mostra a apresentadora andando na garupa da moto de Senna. Na vida real, o momento foi vivido por Galisteu durante o GP de Monaco de 1993. A foto tornou-se um símbolo da relação para os fãs do casal. ©Instagram @galisteuoficial Outra imagem famosa, com Senna e Galisteu flagrados em um jet ski, também teve substituição de namoradas na trama. Essas “interferências na realidade” revoltaram fãs. "Nunca vão conseguir apagar a história de Senna e Galisteu", escreveu um perfil. ©Instagram @galisteuoficial O romance entre Senna e a Rainha dos Baixinhos da Globo se estende por um episódio inteiro da série, o que para os fãs deixou explicita a diferença de tratamento. ©Divulgação/Netflix Diante disso, alguns perfis relembraram o relacionamento entre o piloto e a ex-modelo. A polêmica levou até mesmo a própria Adriane Galisteu a se manifestar. © Instagram @galisteuoficial Galisteu compartilhou um vídeo no dia 2 de dezembro de 2024 para comentar o que foi visto como tentativa de apagar sua história de amor com Senna. ©Instagram @galisteuoficial “Todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série e minissérie que dizem respeito ao Ayrton são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações”, iniciou Galisteu. ©Instagram @galisteuoficial â??Sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar e levantar todas as bandeiras e dizer que a histÃ³ria dele tem que ser contada sempre. A gente nÃ£o pode nunca pode deixar essa histÃ³ria passar ou morrerâ?, continuou. Â©wikimedia commons Instituto Ayrton Senna Em seguida, a apresentadora passou a falar do relacionamento entre eles. “vocês sabem que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que meu relacionamento com ele (...) Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente daquilo que vocês já viram”, detalhou ©Instagram @galisteuoficial A apresentadora já fez revelações do enlace com Senna em livro publicado no mesmo ano da morte do piloto. Em “O Caminho das Borboletas”, Galisteu cita até mesmo brigas e relação com a família do namorado. Na época, ela tinha 21 anos. ©- Reprodução do X @GalisteuOficial Bianca Senna, sobrinha de Ayrton e diretora da empresa que cuida da marca do piloto, comentou a polêmica em entrevista ao Splash, do portal UOL. Segundo ela, a série não se destina a tratar da vida amorosa do tio. ©flickr Instituo Ayrton Senna "Ele teve namoradas e estava, sim, namorando com a Adriane naquela época. Então, a gente tratou isso com naturalidade dentro do enredo em que estávamos pensando", declarou Bianca. ©Divulgação/Record TV O ator Gabriel Leone, que vive o ídolo brasileiro nas telas, também comentou a polêmica ao UOL. “Contamos sobre 1991 e pulamos para o último final de semana da vida de Ayrton, em 1994. Não aprofundamos em 1992 e 1993, período em que ele conheceu Adriane. Ficaria repetitivo dentro da construção da nossa história", argumentou. Divulgação Adriane Galisteu construiu consistente carreira na televisão como apresentadora. Ela acumulou trabalhos à frente de programas em diversas emissoras, como o reality show “A Fazenda”, na Record. © Instagram @galisteuoficial A apresentadora tem um filho, Vittorio Galisteu Iódice, fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Iódice, com quem é casada desde 2010. © Instagram @galisteuoficial Voltar Próximo

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.