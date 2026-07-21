Playboy traz coelhinhas de volta e nega relação com pornografia

Lucas Hit, fã de Adriane Galisteu, divulgou foto até então inédita de um ensaio da ex-modelo para a “Playboy” em 1993. Na época, a revista masculina deixou de publicar essa e outras imagens da série de cliques de Galisteu após “veto” de Ayrton Senna, com quem ela namorava.
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Responsável pela Central de Fãs Galisteu, Lucas Hit encontrou a foto de Galisteu vestida apenas com trajes íntimos quando fazia a organização do acervo da apresentadora. O ensaio foi realizado em uma marina, no Guarujá, litoral sul de São Paulo.
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Quando Galisteu e Ayrton Senna começaram a namorar ela já tinha posado para as fotos, porém a “Playboy” ainda não havia publicado o material. Então, o tricampeão de Fórmula 1 pagou US$ 5 mil à revista para o ensaio não ir às bancas. O valor equivalia ao cachê que Galisteu receberia da publicação.
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Em agosto de 1995, mais de um ano após a morte de Senna, a Playboy publicou um novo ensaio com Adriane Galisteu. Em 2011, a apresentadora voltou a estampar a capa da revista.
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Em janeiro de 2025, Adriana Galisteu estrelou campanha digital da Fiat do primeiro modelo híbrido da montadora no Brasil. A peça explora o vínculo afetivo da apresentadora com a marca. Há mais de 30 anos, ela ganhou de Ayrton Senna seu primeiro carro, um Fiat Uno.
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A ação da Fiat foi batizada de “Um Minuto e Meio com Adriane Galisteu”, referência ao tempo que ela aparece na série “Senna”, que conta a história do tricampeão de Fórmula. A produção da Netflix foi alvo de críticas por dar à personagem que representa a apresentadora um papel secundário na trama.
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“Tá com tempo? Porque eu só tenho um minuto e meio”, diz Galisteu na campanha, antes de elencar as qualidades e vantagens do carro da Fiat. Durante a peça, um cronômetro registra o tempo no canto da tela.
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Quando Ayrton Senna morreu em acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália, em 1/5/1994, ele namorava Galisteu há um ano e meio.
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Na dramatização da trajetória de Senna, a atriz Julia Foti interpreta Adriana Galisteu e sua participação dura menos de dois minutos (1 minuto e 33 segundos). O reduzido espaço para a personagem teve repercussão negativa nas redes sociais.
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Espectadores notaram, inclusive, que na reencenação de momentos famosos do namoro entre eles Galisteu deu lugar na trama à 'Rainha dos Baixinhos', interpretada na série por Pâmela Tomé.
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A apresentadora do famoso 'Xou' e Ayrton Senna viveram um badalado romance no fim dos anos 1980. O fato de reunir duas das personalidades mais famosas do país deu grandes proporções ao relacionamento.
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A cena que teve maior repercussão foi a que mostra a apresentadora andando na garupa da moto de Senna. Na vida real, o momento foi vivido por Galisteu durante o GP de Monaco de 1993. A foto tornou-se um símbolo da relação para os fãs do casal.
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Outra imagem famosa, com Senna e Galisteu flagrados em um jet ski, também teve substituição de namoradas na trama. Essas “interferências na realidade” revoltaram fãs. "Nunca vão conseguir apagar a história de Senna e Galisteu", escreveu um perfil.
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O romance entre Senna e a Rainha dos Baixinhos da Globo se estende por um episódio inteiro da série, o que para os fãs deixou explicita a diferença de tratamento.
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Diante disso, alguns perfis relembraram o relacionamento entre o piloto e a ex-modelo. A polêmica levou até mesmo a própria Adriane Galisteu a se manifestar.
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Galisteu compartilhou um vídeo no dia 2 de dezembro de 2024 para comentar o que foi visto como tentativa de apagar sua história de amor com Senna.
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“Todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série e minissérie que dizem respeito ao Ayrton são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas. Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton para todas as gerações”, iniciou Galisteu.
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â??Sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar e levantar todas as bandeiras e dizer que a histÃ³ria dele tem que ser contada sempre. A gente nÃ£o pode nunca pode deixar essa histÃ³ria passar ou morrerâ?, continuou.
Â©wikimedia commons Instituto Ayrton Senna
Em seguida, a apresentadora passou a falar do relacionamento entre eles. “vocês sabem que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que meu relacionamento com ele (...) Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão. Um Ayrton completamente diferente daquilo que vocês já viram”, detalhou ©Instagram @galisteuoficial
A apresentadora já fez revelações do enlace com Senna em livro publicado no mesmo ano da morte do piloto. Em “O Caminho das Borboletas”, Galisteu cita até mesmo brigas e relação com a família do namorado. Na época, ela tinha 21 anos.
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Bianca Senna, sobrinha de Ayrton e diretora da empresa que cuida da marca do piloto, comentou a polêmica em entrevista ao Splash, do portal UOL. Segundo ela, a série não se destina a tratar da vida amorosa do tio.
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"Ele teve namoradas e estava, sim, namorando com a Adriane naquela época. Então, a gente tratou isso com naturalidade dentro do enredo em que estávamos pensando", declarou Bianca. ©Divulgação/Record TV
O ator Gabriel Leone, que vive o ídolo brasileiro nas telas, também comentou a polêmica ao UOL. “Contamos sobre 1991 e pulamos para o último final de semana da vida de Ayrton, em 1994. Não aprofundamos em 1992 e 1993, período em que ele conheceu Adriane. Ficaria repetitivo dentro da construção da nossa história", argumentou.
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Adriane Galisteu construiu consistente carreira na televisão como apresentadora. Ela acumulou trabalhos à frente de programas em diversas emissoras, como o reality show “A Fazenda”, na Record.
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A apresentadora tem um filho, Vittorio Galisteu Iódice, fruto do relacionamento com o empresário Alexandre Iódice, com quem é casada desde 2010. © Instagram @galisteuoficial