Antes dos influenciadores: o Brasil das revistas de fofoca que transformaram TV em cultura de curiosidade

Nas bancas de jornal das grandes cidades brasileiras, as revistas de fofoca de TV formaram, por décadas, uma espécie de vitrine da intimidade alheia. Muito antes das redes sociais, essas publicações levaram para dentro de casa detalhes da vida de atores, apresentadores e cantores que só apareciam na tela algumas horas por dia. Capas coloridas, manchetes chamativas e fotos exclusivas funcionavam como um convite para entrar, ainda que à distância, no cotidiano de quem vivia do outro lado da telinha.

A partir dos anos 1970 e 1980, títulos como as revistas de bastidores de novelas, publicações semanais e suplementos televisivos ajudaram a consolidar um mercado específico em torno da curiosidade sobre a vida privada das celebridades de TV. A expansão da teledramaturgia, o crescimento das telenovelas diárias e a presença fixa de apresentadores carismáticos criaram um elenco estável de figuras públicas. Esse elenco passou a alimentar uma cadeia de notícias que misturava trabalho, relacionamentos, família e rumores, sempre embalados em um tom de confidência.

Revistas de fofoca de TV: o feed analógico de uma era sem internet

Em vez de rolar uma tela, o leitor virava páginas em busca de colunas, notas rápidas e grandes reportagens sobre casamentos, separações, brigas de bastidores e reconciliações. A lógica era semelhante à que hoje organiza as redes sociais: quanto mais detalhes íntimos, maior o interesse e, consequentemente, maior a venda nas bancas.

Essas revistas criaram um roteiro informal da vida das celebridades. Havia seções fixas, colunas de comentários, entrevistas exclusivas e até cartas de leitores, que funcionavam como uma espécie de espaço de interação em tempo reduzido. O público enviava perguntas, desabafos e opiniões, e, em troca, recebia respostas e menções impressas. Esse ciclo ajudava a consolidar uma sensação de proximidade com as figuras da televisão, ainda que mediada por editores e repórteres.

Capas chamativas, entrevistas exclusivas e histórias em capítulos ajudaram a transformar a curiosidade sobre celebridades em um dos mercados de atenção mais lucrativos da mídia impressa – depositphotos.com / info.cineberg.com



Como a curiosidade sobre a vida privada criou um mercado de atenção?

O sucesso dessas publicações se apoiava em um traço constante do comportamento humano: o interesse pela vida alheia, especialmente quando envolve fama e exposição. As revistas de fofoca de TV exploravam esse impulso com uma combinação de intimidade e distância segura. O leitor se aproximava da rotina dos ídolos sem, no entanto, participar diretamente dela. Era um tipo de voyeurismo social, legitimado pelo formato jornalístico e pela presença nas bancas, espaços públicos e cotidianos.

Esse consumo de notícias pessoais ajudou a estabelecer o que hoje se entende como mercado de atenção. Cada capa disputava o olhar com outras publicações, cartazes de cinema e anúncios comerciais. Para se destacar, as revistas recorriam a estratégias que hoje soam familiares: títulos que prometiam revelações, fotos de bastidores, recortes de cenas íntimas e narrativas em tom de bastidor. Em termos práticos, essa disputa pelo olhar antecipou a lógica de cliques e engajamento que passou a dominar o ambiente digital.

Capas com perguntas provocativas, estimulando a curiosidade.

Histórias em capítulos, que faziam o leitor voltar na edição seguinte.

Exclusivos de fotos de casamento, batizados e festas em casas de artistas.

Colunas de opinião sobre comportamento de celebridades, já apontando para o conceito de imagem pública.

Das capas aos algoritmos: qual foi o caminho até os influenciadores digitais?

Com a chegada da internet comercial no Brasil, a partir dos anos 1990, e a popularização das redes sociais nas duas décadas seguintes, a dinâmica de exposição mudou de formato, mas manteve alguns fundamentos. A figura do influenciador digital, que domina o cenário atual, encontra raízes na forma como as revistas de fofoca de TV construíam narrativas sobre a vida de artistas. A diferença é que, agora, os próprios protagonistas assumem o controle direto de grande parte da exposição.

Se antes um ator dependia de um repórter para contar sua história, hoje um criador de conteúdo registra o próprio cotidiano por meio de vídeos curtos, stories e transmissões ao vivo. O que antes era intermediado passa a ser produzido na origem. Ainda assim, o mecanismo central permanece: criar uma espécie de novela autobiográfica, em que o público acompanha conquistas, conflitos, viagens e momentos íntimos como se estivesse em um enredo contínuo.

Nas bancas, a atenção era disputada por capas; nas redes, por miniaturas de vídeo e fotos. As cartas de leitores deram lugar a comentários em tempo real. As colunas de fofoca se transformaram em perfis e páginas especializadas em notícias de celebridades. O antigo fazer sala em programas de auditório foi substituído por participações em podcasts e lives.

A exposição da vida privada de atores e apresentadores nas bancas de jornal antecipou estratégias que hoje são comuns entre influenciadores digitais e criadores de conteúdo nas redes sociais – depositphotos.com / Mauvries

Personal branding, intimidade e o desejo de pertencimento

Embora o termo personal branding tenha ganhado força com o avanço das plataformas digitais, a lógica de construção de uma imagem pública coerente já aparecia nos tempos das revistas de TV. Agentes, assessores de imprensa e equipes de comunicação cuidavam da forma como atores e apresentadores surgiam nas matérias. Fotos posadas em casa, reportagens sobre a família e entrevistas sobre rotina ajudavam a criar uma narrativa controlada, voltada para manter simpatia e reconhecimento.

No ambiente digital de 2026, essa estratégia se amplifica. O influenciador planeja conteúdos, escolhe o que mostrar e define qual versão de si mesmo circulará entre seguidores. A sensação de intimidade, antes filtrada por editores, agora é construída em tempo real. Ainda assim, o objetivo é semelhante ao das antigas revistas de fofoca de TV: manter o interesse constante, estimular identificação e reforçar um sentimento de pertença em torno de uma figura pública.

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Do papel às telas de smartphones, o que atravessa essas décadas é o mesmo impulso humano por conexão simbólica com aqueles que ocupam lugar de destaque no imaginário coletivo. Se as bancas de jornal já foram o ponto de encontro entre curiosidade e entretenimento, hoje os algoritmos das redes sociais assumem esse papel. A forma muda, as ferramentas se renovam, mas a busca por histórias de bastidores e pela vida por trás dos holofotes continua a mover a roda do entretenimento de massa no Brasil.