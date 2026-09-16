Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Congresso dos EUA aprova novo pacote de sanções contra a Rússia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2026 20:03

compartilhe

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (16) novas sanções contra a Rússia e seus aliados por seu papel na guerra na Ucrânia, em um projeto de lei já aprovado pelo Senado e apoiado pelo presidente Donald Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O texto, que prevê pela primeira vez por parte dos Estados Unidos medidas contra a chamada “frota fantasma” da Rússia, foi aprovado por 262 votos a 159 e representa a primeira iniciativa de grande porte do Congresso americano contra Moscou desde o retorno de Trump ao poder no ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ft/llb/eml/ad/cr/ic

Tópicos relacionados:

diplomacia eua politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay