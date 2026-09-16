Congresso dos EUA aprova novo pacote de sanções contra a Rússia

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (16) novas sanções contra a Rússia e seus aliados por seu papel na guerra na Ucrânia, em um projeto de lei já aprovado pelo Senado e apoiado pelo presidente Donald Trump.

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O texto, que prevê pela primeira vez por parte dos Estados Unidos medidas contra a chamada “frota fantasma” da Rússia, foi aprovado por 262 votos a 159 e representa a primeira iniciativa de grande porte do Congresso americano contra Moscou desde o retorno de Trump ao poder no ano passado.

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