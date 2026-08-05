Kleber Mendonça sobre Academia Brasileira de Cinema: “Forte ar sudestino”

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O diretor Kleber Mendonça Filho fez um apelo por mais representatividade dentro da Academia Brasileira de Cinema durante o discurso de agradecimento ao receber o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Ficção no Prêmio Grande Otelo 2026. Ele foi premiado pelo filme "O agente secreto", que dividiu o principal troféu da noite após um empate inédito com "Manas", de Marianna Brennand, nesta terça-feira (4/8). O cineasta afirmou que a instituição ainda tem um "forte ar sudestino".

Kleber disse considerar importante que a Academia amplie sua atuação para além do eixo Sudeste e inclua mais produtoras e profissionais de outras regiões do país. "Queria agradecer à Academia Brasileira de Cinema. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é super importante. A Academia é tudo sobre o cinema brasileiro, mas eu acho muito importante que a Academia chegue em produtoras e estados bem distantes do Sudeste. É extremamente importante", afirmou.

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Na sequência, o diretor reforçou que a cerimônia representa todo o cinema nacional e defendeu uma participação mais diversa na instituição. "Essa é uma festa de todos nós. Todos nós que somos brasileiros. Essa não é a primeira vez que eu venho aqui, eu já participei algumas outras vezes com outros filmes. E há um ar forte sudestino que a gente precisa dissipar um pouco na Academia Brasileira de Cinema", completou.

"O agente secreto" e "Manas" dividem prêmio principal

Líder de indicações da edição, com 18 nomeações, "O agente secreto" encerrou a noite com quatro estatuetas. Além de Melhor Filme, o longa venceu nas categorias de Melhor Direção de Arte, Melhor Direção de Fotografia e Melhores Efeitos Visuais.

Já "Manas" conquistou cinco troféus ao todo, incluindo Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem de Ficção e Melhor Atriz Coadjuvante para Dira Paes.

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"Homem com H", de Esmir Filho, foi o maior vencedor da noite em número de prêmios. A cinebiografia de Ney Matogrosso conquistou seis estatuetas: Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Trilha Sonora, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Som e Melhor Ator para Jesuíta Barbosa.