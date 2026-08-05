'Manas' e 'O agente secreto' dividem principal prêmio do Grande Otelo 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Prêmio Grande Otelo 2026 terminou com um resultado inédito na principal categoria da noite. Em cerimônia realizada nesta terça-feira (4/8), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, "Manas", de Marianna Brennand, e "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, empataram na votação e dividiram o troféu de Melhor Longa-Metragem de Ficção, principal reconhecimento do cinema brasileiro.

O empate coroou dois dos filmes mais celebrados da temporada. "Manas" deixou a cerimônia com cinco estatuetas, incluindo Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem de Ficção e Melhor Atriz Coadjuvante para Dira Paes. Já "O agente secreto" somou quatro troféus, vencendo também nas categorias de Melhor Direção de Arte, Melhor Direção de Fotografia e Melhor Efeito Visual.

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"Homem com H" foi o maior vencedor da noite

"Homem com H", de Esmir Filho, foi o maior vencedor da noite em número de prêmios. A cinebiografia de Ney Matogrosso conquistou seis estatuetas: Melhor Filme pelo Júri Popular, Melhor Trilha Sonora, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Som e Melhor Ator para Jesuíta Barbosa.

Entre os intérpretes, Denise Weinberg levou o prêmio de Melhor Atriz por "O último azul", enquanto Rodrigo Santoro venceu como Melhor Ator Coadjuvante pelo mesmo filme. Dira Paes foi reconhecida como Melhor Atriz Coadjuvante por "Manas".

Outros vencedores do Prêmio Grande Otelo 2026

Na categoria de documentário, "Apocalipse nos trópicos", de Petra Costa, venceu como Melhor Longa-Documentário e também levou o prêmio de Melhor Montagem de Documentário. Já "Velhos bandidos", de Claudio Torres, foi eleito o Melhor Longa de Comédia. Daniel Rezende venceu o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado por "O filho de mil homens", e Rafaela Camelo foi escolhida como Melhor Primeira Direção por "A natureza das coisas invisíveis".

Nas categorias dedicadas às séries, Johnny Massaro venceu como Melhor Ator por "Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente", enquanto Alice Carvalho foi premiada como Melhor Atriz por "Cangaço novo".

A categoria de Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano também terminou empatada. Os vencedores foram o argentino "Belén" e o português "O riso e a faca", representados na cerimônia por Camila Plaate e Jonathan Guilherme, respectivamente.

Promovida pela Academia Brasileira de Cinema, a premiação celebrou sua 25ª edição com apresentação de Marieta Severo e Silvia Buarque. A abertura ficou por conta de Ney Matogrosso, que interpretou "O tempo não para", de Cazuza, acompanhado por Sasha ao piano e um quarteto de cordas, enquanto imagens da cinebiografia do cantor eram exibidas no telão. O evento também foi transmitido ao vivo pelo Canal Brasil e pelo YouTube da Academia.

Veja todos os indicados e vencedores

Melhor filme de ficção

"Homem com H", de Esmir Filho

"Manas", de Marianna Brennand (vencedor/empate)

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho (vencedor/empate)

"O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende

"O Último Azul", de Gabriel Mascaro

Melhor filme de comédia

"Agentes Muito Especiais", de Pedro Antonio

"C.I.C-Central de Inteligência Cearense", de Halder Gomes

"Sexa", de Gloria Pires

"Sonhar Com Os Leões", de Paolo Marinou-Blanco

"Uma Mulher Sem Filtro", de Arthur Fontes

"Velhos Bandidos", de Claudio Torres (vencedor)

Melhor documentário

"A Queda do Céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha

"Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa (vencedor)

"Hora do Recreio", de Lucia Murat

"Mambembe", de Fabio Meira

"Ritas", de Oswaldo Santana e Karen Harley

Melhor filme infantil

"Narciso", de Jeferson De

"O Diário de Pilar na Amazônia", de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put (vencedor)

"O Último Episódio", de Maurilio Martins

"Os Dragões", de Gustavo Spolidoro

"Thiago e Ísis e Os Biomas do Brasil", de João Amorim

Melhor animação

"Authentic Games no Império Desconectado", de Bruno Murtinho

"Eu e Meu Avô Nihonjin", de Celia Catunda

"Nosso Louco Amor", de Nelson Botter Jr

"Tainá e os Guardiões da Amazônia-Em Busca da Flecha Azul", de Alê Camargo e Jordan Nugem (vencedor)

Melhor filme ibero-americano

"Belén" (Argentina) (Vencedor/empate)

"O Olhar Misterioso do Flamingo" (Chile)

"O Riso e a Faca" (Portugal) (vencedor/empate)

"Pepe" (República Dominicana)

"Um Poeta" (Colômbia)

Melhor direção

Daniel Rezende, "O Filho de Mil Homens"

Esmir Filho, "Homem com H"

Gabriel Mascaro. "O Último Azul"

Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto"

Marianna Brennand, "Manas" (vencedora)

Melhor primeira direção de longa-metragem

Douglas Soares, "Papagaios"

Gloria Pires, "Sexa"

Júlia Jordão, "Perfeitos Desconhecidos"

Márcia Faria, "A Procura de Martina"

Rafaela Camelo, "A Natureza das Coisas Invisíveis" (vencedora)

Melhor atriz de longa-metragem

Camila Pitanga, "Malês"

Carolina Dieckmann, "(Des) controle"

Denise Weinberg, "O Último Azul" (vencedora)

Jamilli Correa, "Manas"

Tânia Maria, "O Agente Secreto"

Melhor ator de longa-metragem

Antonio Pitanga, "Malês"

Ary Fontura, "Velhos Bandidos"

Irandhir Santos, "Os Enforcados"

Jesuíta Barbosa, "Homem com H" (vencedor)

Rodrigo Santoro, "O Filho de Mil Homens"

Wagner Moura, "O Agente Secreto"

Melhor atriz coadjuvante de longa-metragem

Alice Carvalho, "O Agente Secreto"

Camila Márdila, "A Natureza das Coisas Invisíveis"

Dira Paes, "Manas" (vencedor)

Grace Passô, "O Filho de Mil Homens"

Hermila Guedes, "O Agente Secreto"

Melhor ator coadjuvante de longa-metragem

Adanilo, "O Último Azul"

Alejandro Claveaux, "Ruas da Glória"

Augusto Madeira, "Os Enforcados"

Carlos Francisco, "O Agente Secreto"

Gabriel Leone, "O Agente Secreto"

Robério Diogenes, "O Agente Secreto"

Rodrigo Santoro, "O Último Azul" (vencedor)

Rômulo Braga, "Manas"

Melhor roteiro original

"A Melhor Mãe do Mundo"

"Homem com H"

"Manas" (vencedor)

"O Último Azul"

"O Agente Secreto"

"A Natureza das Coisas Invisíveis"

Melhor roteiro adaptado

"Barba Ensopada de Sangue"

"Cinco Tipos de Medo"

"O Filho de Mil Homens" (vencedor)

"A Queda do Céu"

"Enterre Seus Mortos"

"O Advogado de Deus"

Melhor direção de fotografia

Azul Serra, ABC, "Homem com H"

Azul Serra, ABC, "O Filho de Mil Homens"

Evgenia Alexandrova, "O Agente Secreto" (vencedora)

Guillermo Garza, "O Último Azul"

Pierre de Kerchove, "Manas"

Melhor direção de arte

Dayse Barreto, "O Último Azul"

Dina Salem Levy, "Um Lobo Entre os Cisnes"

Marcos Pedroso, "Manas"

Thales Junqueira, "Homem com H"

Thales Junqueira, "O Agente Secreto" (vencedor)

Melhor figurino

Gabriella Marra, "Homem com H" (vencedora)

Gabriella Marra, "O Último Azul"

Kika Lopes, "Manas"

Manuela Mello, "O Filho de Mil Homens"

Rita Azevedo, "O Agente Secreto"

Rô Nascimento, "Malês"

Melhor maquiagem

Andrea Tristão, "Barba Ensopada de Sangue"

Juliana Bolze, "O Último Azul"

Marisa Amenta, "O Agente Secreto"

Martín Macías Trujillo, "Homem com H" (vencedor)

Martín Macías Trujillo, "O Filho de Mil Homens"

Melhor montagem ficção

Bruno Bini, "Cinco Tipos de Medo"

Eduardo Serrano e Matheus Farias, "O Agente Secreto"

Germano de Oliveira, EDT, "Homem com H"

Isabela Monteiro de Castro, "Manas" (vencedora)

Marcelo Junqueira, AMC, "O Filho de Mil Homens"

Melhor montagem documentário

André Felipe Silva e João Wainer, "Zico - O Samurai de Quintino"

Cristina Amaral, "Ecos do Teatro Experimental do Negro"

David Barker, Tina Baz, Nels Bangerter, Jordana Berg, Victor Miaciro e Eduardo Gripa, "Apocalipse nos Trópicos" (vencedor)

Fabio Meira, Juliano Castro e Affonso Uchôa, "Mambembe"

Jordana Berg, "Cazuza, Boas Novas"

Oswaldo Santana, AMC, "Ritas"

Melhor efeito visual

Alexandre Boiron, Luuk Meijer e David van Heeswijk, "O Agente Secreto" (vencedor)

Claudio Peralta, "O Diário de Pilar na Amazônia"

Eduardo Kurt, Magdalena Maia, Sofia Sussekind, Beatriz Paixão e Vandré Huppes, "O Último Azul"

Juliano Storchi, "O Filho de Mil Homens"

Massao Asaga, "Homem com H"

Melhor som

Ana Luiza Penna, Martín Grignaschi e Armando Torres Jr, ABC, "Homem com H" (vencedor)

Lia Camargo, ABC, Toco Cerqueira e Alan Zilli, MPSE, "O Filho de Mil Homens"

Liliana Villaseñor, Heverson Batista, María Alejandra Rojas, Arturo Salazar RB e Vincent Sinceretti, "O Último Azul"

Pedro Moreira, Moabe Filho, Tijn Hazen e Cyril Holtz, "O Agente Secreto"

Valéria Ferro, Miriam Biderman, ABC, Ricardo Reis, ABC e Armando Torres Jr, ABC, "Manas"

Melhor trilha sonora

André Abujamra e George Nahssen, "A Melhor Mãe do Mundo"

Antonio Pinto e Barulhista, "Malês"

Fabio Góes, "O Filho de Mil Homens"

Guilherme Amabis, Mariana Amabis e Rica Amabis, "Homem com H" (vencedor)

Tomaz Alves Souza e Mateus Alves, "O Agente Secreto"

Melhor série

"Ângela Diniz: Assassinada e Condenada"

"Beleza Fatal"

"Cangaço Novo" (2ª Temporada)

"Emergência Radioativa"

"Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente" (vencedor)

Melhor atriz em série

Adriana Esteves, "Os Outros"

Alice Carvalho, "Cangaço Novo" (vencedora)

Bruna Linzmeyer, "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente"

Camila Pitanga, "Beleza Fatal"

Marjorie Estiano, "Ângela Diniz: Assassinada e Condenada"

Thainá Duarte, "Cangaço Novo"

Melhor ator em série

Allan Souza Lima, "Cangaço Novo" Chico Díaz, "Os Donos do Jogo"

Johnny Massaro, "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente" (vencedor)

Johnny Massaro, "Emergência Radioativa"

Ravel Andrade, "Raul Seixas—Eu sou"

Melhor série de documentário

"A Mulher da Casa Abandonada"

"Caçador de Marajás" (vencedor)

"Cazuza: Além da Música"

"Chico Anysio—Um Homem à Procura de um Personagem"

"Congonhas: Tragédia Anunciada"

"O Testamento: O Segredo de Anita Harley"

Melhor série de animação

"As Aventuras de Tita"

"Esquadrão do Mar Azul" (2ª Temporada)

"Esse É O Bicho!" (2ª Temporada)

"Gnaks!"

"O Mundo Sem Filtro de Any Malu"

"Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma" (3ª Temporada) (vencedor)

"Senninha na Pista Maluca" (3ª Temporada)

Melhor curta de ficção

"Amarela", de André Hayato Saito (vencedor)

"Arame Farpado", de Gustavo de Carvalho

"Boiuna", de Adriana de Faria

"Klaustrofobia", de João Londres

"Peixe Morto", de João Fontenele

"Presépio", de Felipe Bibian

Melhor curta de documentário

"Cartas pela paz", de Mariana Reade, Thays Acaiabe e Patrick Zeiger

"Conselho", de Alice Riff

"Filme sem querer", de Lincoln Péricles

"Replika", de Piratá Waurá e Heloisa Passos "Sebastiana", de Pedro de Alencar (vencedor)

Melhor curta de animação