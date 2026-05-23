Depois de ‘bombar’ com ‘O Agente Secreto’, Kleber Mendonça Filho é escolhido para presidir Festival de Cinema de Sydney

O vencedor da mostra competitiva receberá o troféu do Sydney Film Prize acompanhado da quantia de 60 mil dólares australianos. A edição de 2026 do festival também contará com a participação da produtora francesa Emilie Lesclaux, esposa de Kleber Mendonça Filho, que integrará o júri da mostra de curtas australianos. O prestígio internacional do diretor brasileiro ganhou ainda mais força após o sucesso recente de "O Agente Secreto", destaque no Festival de Cannes de 2025, onde conquistou os prêmio Foto: Divulgação