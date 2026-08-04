Quem é Marco Furlan, ator preso suspeito de estupro de criança de 5 anos

O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante na madrugada do último domingo (2/8), suspeito de estuprar uma criança de 5 anos. O crime ocorreu durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e mobilizou equipes da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança chorou enquanto era violentada, o que chamou a atenção dos convidados. A mãe, ao ser avisada, foi até o cômodo com outras testemunhas.

O registro policial informa que houve um princípio de agressão. Para evitar que a situação se agravasse, os presentes trancaram Furlan em um quarto da residência até a chegada dos policiais. Testemunhas afirmam que ele estava transtornado e chorava muito durante a abordagem.



O ator Marco Furlan, acusado de estupro de vulnerável, permanece à disposição da Justiça de São PauloFoto: Reprodução/Redes Sociais



A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que o ator foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça. A prisão foi mantida após audiência de custódia realizada na segunda-feira (3/8). A investigação corre sob sigilo por envolver uma criança.

A Polícia Civil pediu autorização judicial para apreender computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos na casa do ator, um sítio afastado da cidade. O objetivo é buscar imagens, vídeos ou qualquer material relacionado a abuso sexual infantil.

A notícia chocou amigos e colegas de profissão, que afirmaram nunca ter percebido nenhum comportamento suspeito. Marco Furlan construiu carreira na televisão, no teatro e na publicidade, participando de séries, novelas e musicais.

Ele também estrelou campanhas para grandes marcas, e alguns comerciais de carros e operadoras de celular protagonizados por ele já foram retirados das redes sociais. Nos últimos anos, Furlan tornou-se conhecido entre leitores do gênero true crime, comparecendo a lançamentos de livros sobre crimes reais.

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Furlan ainda não tem defesa constituída nos autos do processo. Não foi possível, até o momento, contatar representantes do ator.