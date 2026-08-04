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ABUSO SEXUAL

Quem é Marco Furlan, ator preso suspeito de estupro de criança de 5 anos

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
04/08/2026 15:55

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O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante na madrugada do último domingo (2/8), suspeito de estuprar uma criança de 5 anos. O crime ocorreu durante uma festa de aniversário em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e mobilizou equipes da Polícia Militar.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a criança chorou enquanto era violentada, o que chamou a atenção dos convidados. A mãe, ao ser avisada, foi até o cômodo com outras testemunhas.



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O registro policial informa que houve um princípio de agressão. Para evitar que a situação se agravasse, os presentes trancaram Furlan em um quarto da residência até a chegada dos policiais. Testemunhas afirmam que ele estava transtornado e chorava muito durante a abordagem.


Close-up do rosto de um homem com cabelo escuro, barba e olhos claros
O ator Marco Furlan, acusado de estupro de vulnerável, permanece à disposição da Justiça de São PauloFoto: Reprodução/Redes Sociais


A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que o ator foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça. A prisão foi mantida após audiência de custódia realizada na segunda-feira (3/8). A investigação corre sob sigilo por envolver uma criança.



A Polícia Civil pediu autorização judicial para apreender computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos na casa do ator, um sítio afastado da cidade. O objetivo é buscar imagens, vídeos ou qualquer material relacionado a abuso sexual infantil.


A notícia chocou amigos e colegas de profissão, que afirmaram nunca ter percebido nenhum comportamento suspeito. Marco Furlan construiu carreira na televisão, no teatro e na publicidade, participando de séries, novelas e musicais.



Ele também estrelou campanhas para grandes marcas, e alguns comerciais de carros e operadoras de celular protagonizados por ele já foram retirados das redes sociais. Nos últimos anos, Furlan tornou-se conhecido entre leitores do gênero true crime, comparecendo a lançamentos de livros sobre crimes reais.

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Furlan ainda não tem defesa constituída nos autos do processo. Não foi possível, até o momento, contatar representantes do ator.


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