Por que Marcos Mion está processando o humorista Bento Ribeiro?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O nome de Marcos Mion está entre os assuntos mais pesquisados do Brasil nesta terça-feira (4/8), após a repercussão da ação judicial movida pelo apresentador contra o humorista Bento Ribeiro. Segundo dados do Google Trends, as buscas por Mion registraram aumento superior a 1.000%, impulsionadas pela curiosidade sobre o processo envolvendo os dois ex-colegas de MTV.

A disputa começou após Mion apresentar uma queixa-crime por calúnia e difamação contra Bento Ribeiro na Justiça de São Paulo. O apresentador alega que o humorista passou a fazer uma série de declarações consideradas ofensivas sobre o período em que trabalharam juntos na MTV, em meados dos anos 2000.

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O que motivou o processo?

De acordo com a ação, Bento Ribeiro publicou vídeos em seu canal no YouTube com títulos como "O fim de Marcos Mion" e "Acabou para o Mion", nos quais comentava a relação entre os dois. Embora os primeiros conteúdos tenham sido publicados há pouco mais de um ano, Mion afirma que as acusações se intensificaram nos últimos meses.

Um dos pontos centrais do processo são as declarações dadas por Bento durante participação no programa “Pânico”, da Jovem Pan, em maio deste ano. Na entrevista, o humorista afirmou que teria sido perseguido por Mion quando ambos trabalhavam na MTV.

"Quando fui para a MTV, ele esperava uma espécie de reverência por parte minha (...) Achava que ele queria esse tipo de reverência, e, quando isso não foi encontrado, sinto que sofri uma espécie de perseguição que durou anos e não podia revidar", declarou.

Segundo a queixa-crime, Mion considera que as afirmações são falsas e atingem sua honra.

O que Marcos Mion pede na Justiça?

Além da responsabilização criminal por calúnia e difamação, o apresentador solicita que Bento Ribeiro retire do ar os vídeos em que fala sobre ele e deixe de fazer novas referências ao seu nome em entrevistas, programas e projetos pessoais.

Os advogados de Mion também pediram uma liminar para que as medidas fossem adotadas imediatamente. No entanto, a Justiça de São Paulo negou o pedido, entendendo que a determinação poderia configurar censura prévia. O mérito da ação, porém, ainda será analisado.

Outro pedido do apresentador foi aceito: o processo passou a tramitar em segredo de Justiça. Além disso, uma audiência de conciliação entre as partes deverá ser marcada nos próximos meses.

Bento Ribeiro se manifesta

Na segunda-feira, Bento Ribeiro comentou publicamente o caso pela primeira vez durante seu programa Chapado Crítico, no YouTube. O humorista afirmou ter descoberto a existência da ação após ser procurado por um jornalista.

"Eu fiquei sabendo quando um jornalista me procurou. Eu só falei o que sentia nos vídeos. É inacreditável. Eu ainda falei que não detesto ele. É infundado o que eu estou falando? Não tem nada de infundado. Só falei o que eu sentia", disse.

Durante a transmissão, Bento também exibiu vídeos antigos em que Mion fazia piadas com ele na época da MTV e, em tom de brincadeira, afirmou que sequer possui advogado para cuidar do caso.

"Ele está tentando prever o que vou falar em coisas que nem falei ainda. Caramba... Eu não sei o que dizer. Eu não tenho advogado. Vou fazer uma vaquinha se precisar. Não sei qual vai ser o futuro deste canal. Confesso que sinto vontade até de parar de fazer esses vídeos”, desabafou.

Marcos Mion informou que não pretende se manifestar publicamente sobre o assunto. "O tema será cuidado no âmbito adequado, que é o judicial", afirmou a assessoria do apresentador.

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