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Marcos Mion pede socorro à Globo para limpar imagem em briga pessoal

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
04/08/2026 16:05

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O apresentador Marcos Mion decidiu acionar a Justiça contra seu antigo colega de MTV, Bento Ribeiro, após declarações do humorista afetarem sua credibilidade junto ao mercado publicitário. A disputa judicial ocorre em um momento de alta rejeição ao comunicador nas redes sociais, o que tem gerado desgaste em sua imagem pública.

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Impacto comercial e troca em campanhas


Marcas e agências de publicidade têm demonstrado cautela ao associar seus nomes ao apresentador, que passou a ser visto como uma figura egocêntrica por parte do público. Um reflexo direto dessa mudança de percepção foi a recente substituição de Mion pela cantora Anitta como o rosto de uma gigante do setor varejista.



Reprodução/Globo


Diante da crise de imagem, o comunicador chegou a solicitar que a cúpula da Globo interviesse para tentar conter as críticas e recuperar seu prestígio. A resposta da emissora, contudo, foi negativa. A direção orientou que problemas pessoais ou polêmicas que não envolvam diretamente o programa "Caldeirão" devem ser resolvidos na esfera privada.



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Posicionamento da emissora sobre polêmicas


A postura da empresa reflete uma preocupação crescente dos executivos com a aceitação do apresentador. As revelações feitas por Bento Ribeiro, que conviveu com o artista durante anos na MTV, são apontadas como o principal gatilho para o atual desgaste. Sem o apoio institucional da rede de TV, Mion tenta agora conter os danos à sua carreira de forma individual.


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