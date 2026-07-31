Ex-monitor de escola cívico-militar suspeito de estupro está foragido
Juiz destacou ao decretar prisão preventiva que André da Silva Morais, de 23 anos, admitiu ter "mantido relação sexual" com aluna de 12 anos em Três Marias (MG)
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O ex-monitor da Escola Municipal Cívico-Militar Três Marias, em São João Nepomuceno, na Zona da Mata mineira, André da Silva Morais, de 23 anos, é considerado foragido da Justiça desde 22 de julho, quando a 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São João Nepomuceno expediu o mandado de prisão preventiva contra ele por suspeita de crimes sexuais contra duas alunas, de 11 e 12 anos. Demitido da escola após as denúncias, ele não havia sido localizado pela Polícia Civil até a publicação desta reportagem.
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O caso mais recente foi registrado em boletim de ocorrência no último dia 7 de julho como "importunação sexual". Um pai flagrou no celular da filha, de 11 anos, mensagens impróprias enviadas pelo monitor. Foi nessa época que a escola ficou sabendo do que estava acontecendo, pois o pai procurou o diretor do colégio. O caso segue em investigação na Polícia Civil.
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Em 11 de abril, a Polícia Militar também foi acionada e registrou a ocorrência como "estupro de vulnerável". A mãe encontrou fotos íntimas enviadas pelo monitor para sua filha de 12 anos. Segundo o registro policial, a menina disse que "manteve relações sexuais" com o homem duas vezes em janeiro deste ano. O monitor, ainda de acordo com a menina, a “assediava” há algum tempo. Ao decretar a prisão preventiva, o juiz Ricardo Domingos de Andrade destacou que André admitiu ter "mantido relação sexual" com essa aluna.
Cabe dizer que "relação sexual forçada" é uma expressão que não existe perante a legislação brasileira, que é categórica: qualquer ato de teor sexual envolvendo menores de 14 anos é classificado estritamente como estupro de vulnerável, conforme redação no artigo 217-A do Código Penal.
O homem chegou a mandar mensagens à mãe. "Eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Você confiou muito em mim e eu te decepcionei da pior forma que podia, mas nada do que eu fiz foi com a intenção de machucar", disse. Por esse crime, ele já foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público.
Em nota, a Polícia Civil informou que André é considerado foragido da Justiça e esclareceu que optou por não divulgar a foto do investigado no momento. Informações sobre o paradeiro de André podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181, 190 ou 197.
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Com informações da TV Alterosa*