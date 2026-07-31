Ex-monitor de escola cívico-militar suspeito de estupro está foragido

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O ex-monitor da Escola Municipal Cívico-Militar Três Marias, em São João Nepomuceno, na Zona da Mata mineira, André da Silva Morais, de 23 anos, é considerado foragido da Justiça desde 22 de julho, quando a 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São João Nepomuceno expediu o mandado de prisão preventiva contra ele por suspeita de crimes sexuais contra duas alunas, de 11 e 12 anos. Demitido da escola após as denúncias, ele não havia sido localizado pela Polícia Civil até a publicação desta reportagem.

O caso mais recente foi registrado em boletim de ocorrência no último dia 7 de julho como "importunação sexual". Um pai flagrou no celular da filha, de 11 anos, mensagens impróprias enviadas pelo monitor. Foi nessa época que a escola ficou sabendo do que estava acontecendo, pois o pai procurou o diretor do colégio. O caso segue em investigação na Polícia Civil.

Em 11 de abril, a Polícia Militar também foi acionada e registrou a ocorrência como "estupro de vulnerável". A mãe encontrou fotos íntimas enviadas pelo monitor para sua filha de 12 anos. Segundo o registro policial, a menina disse que "manteve relações sexuais" com o homem duas vezes em janeiro deste ano. O monitor, ainda de acordo com a menina, a “assediava” há algum tempo. Ao decretar a prisão preventiva, o juiz Ricardo Domingos de Andrade destacou que André admitiu ter "mantido relação sexual" com essa aluna.

Cabe dizer que "relação sexual forçada" é uma expressão que não existe perante a legislação brasileira, que é categórica: qualquer ato de teor sexual envolvendo menores de 14 anos é classificado estritamente como estupro de vulnerável, conforme redação no artigo 217-A do Código Penal.

O homem chegou a mandar mensagens à mãe. "Eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Você confiou muito em mim e eu te decepcionei da pior forma que podia, mas nada do que eu fiz foi com a intenção de machucar", disse. Por esse crime, ele já foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público.

Em nota, a Polícia Civil informou que André é considerado foragido da Justiça e esclareceu que optou por não divulgar a foto do investigado no momento. Informações sobre o paradeiro de André podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181, 190 ou 197.

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Com informações da TV Alterosa*