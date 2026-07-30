Anitta lança "Equilibrivm II" e streams crescem 128% na Deezer
Segunda parte do projeto reúne ritmos brasileiros como samba e funk; veja as 5 músicas mais ouvidas do novo álbum da cantora na plataforma
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Anitta lançou na última quinta-feira (23/7) a segunda parte do álbum "Equilibrivm", com 17 novas faixas. Após a estreia, a Deezer registrou um crescimento de 128% nos streams da artista na plataforma.
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O projeto da cantora ressalta as crenças e os ritmos brasileiros, passando por samba, reggae, bossa nova, forró, funk e samba de gafieira.
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Para a segunda parte do álbum, Anitta trouxe participações de Alceu Valença, Maria Bethânia, Letícia Fialho, Los Brasileiros, Mestrinho e Mart’nália. A lista de colaborações também inclui Kbrum, Alexandre Carlo, MC Tha, King Saints, Grupo Ofa, Brô MC’s e Katu Mirim.
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Músicas mais ouvidas de "Equilibrivm II"
Confira as cinco faixas do novo projeto mais escutadas na Deezer:
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Vocês já sabe
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Sal grosso
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Não me cutuca
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Feitiço
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Eu não sou santa
O lançamento antecede a "Equilibrivm Tour", que passará por São Paulo, Niterói (RJ), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Salvador.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.