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'EQUILIBRIVM II'

Anitta lança "Equilibrivm II" e streams crescem 128% na Deezer

Segunda parte do projeto reúne ritmos brasileiros como samba e funk; veja as 5 músicas mais ouvidas do novo álbum da cantora na plataforma

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/07/2026 12:10 - atualizado em 30/07/2026 12:10

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Anitta lança “Equilibrivm II” e streams crescem 128% na Deezer
Anitta em figurino que remete à natureza e espiritualidade, temas centrais do álbum &#39;Equilibrivm II&#39; crédito: Divulgação

Anitta lançou na última quinta-feira (23/7) a segunda parte do álbum "Equilibrivm", com 17 novas faixas. Após a estreia, a Deezer registrou um crescimento de 128% nos streams da artista na plataforma.

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O projeto da cantora ressalta as crenças e os ritmos brasileiros, passando por samba, reggae, bossa nova, forró, funk e samba de gafieira.

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Para a segunda parte do álbum, Anitta trouxe participações de Alceu Valença, Maria Bethânia, Letícia Fialho, Los Brasileiros, Mestrinho e Mart’nália. A lista de colaborações também inclui Kbrum, Alexandre Carlo, MC Tha, King Saints, Grupo Ofa, Brô MC’s e Katu Mirim.

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Músicas mais ouvidas de "Equilibrivm II"

Confira as cinco faixas do novo projeto mais escutadas na Deezer:

  • Vocês já sabe

  • Sal grosso

  • Não me cutuca

  • Feitiço

  • Eu não sou santa

O lançamento antecede a "Equilibrivm Tour", que passará por São Paulo, Niterói (RJ), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Salvador.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

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