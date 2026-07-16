Ian Somerhalder revela porque desistiu da carreira de ator: 'Tô fora'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cancelamento da série “Apocalipse V”, da Netflix, foi o que motivou Ian Somerhalder, conhecido pelo papel em "Vampire diaries", a abandonar a carreira de ator. A revelação foi feita durante participação no podcast “Haley on the go”, onde o astro detalhou o processo.

Somerhalder lembrou que “trabalhou muito duro” na produção de 2019, chegando a mudar com toda a família para Ontário, no Canadá, por causa do projeto. No entanto, ele considerou o resultado da série de ficção científica e terror “inassistível”.

Leia Mais

“Eu disse ao estúdio: ‘Não quero colocar meu nome nisso. Devolvo o dinheiro. Devolvo milhões de dólares’”, afirmou o galã de “Vampire diaries”.

Segundo ele, a Netflix recusou a proposta, mesmo quando ele e seu parceiro de produção, James Gibb, pediram o “controle criativo da série”. A dupla decidiu agir por conta própria, levantando mais de US$ 6 milhões (R$ 30 milhões) e gravando entre 10 e 12 horas de material em apenas seis dias.

O esforço intenso levou Somerhalder ao hospital, após o corpo “simplesmente apagar”. Apesar dos problemas, o investimento deu resultado. “Você dá tudo de si, e então a série foi um sucesso. Construímos um programa que foi o número 1 em 103 dos 120 territórios”, explicou Somerhalder.

O cancelamento e a decisão final

Mesmo com o bom desempenho, “os executivos estavam brigando, e alguém silenciosamente cancelou a série”, disse o ator. Ele recordou a justificativa da Netflix na época: “É lamentável. Sim, não deveria ter acontecido. Não podemos voltar atrás, porque abriria um precedente terrível, então a série acabou”.

O episódio fez o ator de “Lost” perceber que não queria que sua carreira e sustento fossem ditados por figuras poderosas da indústria. “Então eu desliguei tudo. Foi isso. Fui embora”, compartilhou. “Essa é realmente a maneira honesta e um tanto controversa pela qual abandonei o negócio”.

Após deixar a atuação, Somerhalder e a esposa, Nikki Reed, mudaram-se para uma fazenda no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e focaram em novos negócios. Ele é cofundador da marca de uísque Brother’s Bond Bourbon, ao lado do colega de “Vampire Diaries” Paul Wesley, e também possui a Absorption Company, de suplementos alimentares em pó.

Somerhalder também revelou ter enfrentado uma dívida de oito dígitos por causa de um negócio que fracassou. “É difícil sair de um buraco de oito dígitos. Mas Nikki e eu conseguimos. Nós vendemos casas, pinturas, carros, relógios, tudo”, contou ao E! News.

Sete anos após o último papel e priorizando os negócios e a família, ele afirma não ter planos de voltar a atuar. “Acho que ficou no retrovisor. Sim”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.