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Maíra Cardi ‘surta’ e joga refrigerante no lixo: 'Aqui não!'

Bebida pertencia ao marido; empresária e influenciadora disse que proíbe açúcar em casa e explicou que atitude tem relação com a morte do avô

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
09/07/2026 14:11

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Maíra Cardi ‘surta’ e joga fora refrigerante de seu marido: "Aqui dentro não!"
Maíra Cardi contou aos seguidores que jogou no lixo o refrigerante comprado para o marido, Thiago Nigro crédito: Tupi/Reprodução

RÁDIO TUPI – Maíra Cardi jogou fora o refrigerante do marido, o educador financeiro Thiago Nigro, após a bebida chegar dentro de um pedido de delivery do restaurante Outback. A empresária contou o episódio em um vídeo publicado no TikTok nesta semana e disse que a regra é absoluta: nenhum açúcar ou refrigerante entra em sua casa.

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No relato, ela descreveu como tratou a situação com o marido: "Eu falei ‘Com certeza isso está errado. Você não pediu, né, meu amor?'". Segundo ela, Nigro provavelmente tinha pedido a bebida, mas isso não mudou o desfecho. "Não foi uma hipótese eu tirar da sacola. Foi para o lixo direto", contou. Ela não revelou qual foi a reação do marido, de 35 anos.

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A postura tem raízes em experiências pessoais. Maíra, de 42 anos, perdeu o avô por problemas cardíacos e o pai em decorrência de câncer, e ela mesma enfrentou um câncer de tireoide, aos 27 anos. Para ela, permitir que o marido consuma refrigerante equivale a "diminuir o tempo de vida dele" e, por consequência, afastar o pai das filhas do casal.

Diante das críticas que recebe por esse comportamento, ela disse não se incomodar: "Se quiserem me chamar de terrorista alimentar por conta disso, de doida, de o que quer que seja, pode chamar." A empresária acrescentou que sente pena de quem a critica, porque, segundo ela, "as pessoas não têm a menor consciência do dano disso".

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A rigidez alimentar também marcou seu casamento anterior com o ator Arthur Aguiar, encerrado em 2022. Em entrevista ao jornal Extra em 2019, Aguiar admitiu que aproveitava os momentos longe de Maíra e da filha do casal, então com 1 ano, para escapar da dieta restrita que vigorava em casa.

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