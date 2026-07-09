Maíra Cardi ‘surta’ e joga refrigerante no lixo: 'Aqui não!'

RÁDIO TUPI – Maíra Cardi jogou fora o refrigerante do marido, o educador financeiro Thiago Nigro, após a bebida chegar dentro de um pedido de delivery do restaurante Outback. A empresária contou o episódio em um vídeo publicado no TikTok nesta semana e disse que a regra é absoluta: nenhum açúcar ou refrigerante entra em sua casa.

No relato, ela descreveu como tratou a situação com o marido: "Eu falei ‘Com certeza isso está errado. Você não pediu, né, meu amor?'". Segundo ela, Nigro provavelmente tinha pedido a bebida, mas isso não mudou o desfecho. "Não foi uma hipótese eu tirar da sacola. Foi para o lixo direto", contou. Ela não revelou qual foi a reação do marido, de 35 anos.

Rara aparição de Sandy com namorado rende elogios ao médico

A postura tem raízes em experiências pessoais. Maíra, de 42 anos, perdeu o avô por problemas cardíacos e o pai em decorrência de câncer, e ela mesma enfrentou um câncer de tireoide, aos 27 anos. Para ela, permitir que o marido consuma refrigerante equivale a "diminuir o tempo de vida dele" e, por consequência, afastar o pai das filhas do casal.

Diante das críticas que recebe por esse comportamento, ela disse não se incomodar: "Se quiserem me chamar de terrorista alimentar por conta disso, de doida, de o que quer que seja, pode chamar." A empresária acrescentou que sente pena de quem a critica, porque, segundo ela, "as pessoas não têm a menor consciência do dano disso".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A rigidez alimentar também marcou seu casamento anterior com o ator Arthur Aguiar, encerrado em 2022. Em entrevista ao jornal Extra em 2019, Aguiar admitiu que aproveitava os momentos longe de Maíra e da filha do casal, então com 1 ano, para escapar da dieta restrita que vigorava em casa.