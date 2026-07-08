Trio mineiro de forró Manacá da Serra lança o álbum 'Dejà vu'

O álbum “Dejà vu”, do trio mineiro de forró Manacá da Serra, formado por Bárbara Barcellos (triângulo e voz), Theo Lustosa (sanfona) e Dil Brasil (zabumba), chega às plataformas nesta quarta-feira (8/7), com a participação especial da Banda de Pau e Corda, entre outros convidados, e homenagem a Dominguinhos.

Das nove faixas, oito são autorais, parcerias com Paulinho Motta e Everton Coroné. O grupo também regravou “Vagalumes”, antiga canção de Affonsinho Heliodoro. O disco será lançado com show no próximo domingo (12/7) à noite, no Espaço Montê, no Centro de BH.

A pernambucana Banda de Pau e Corda comparece na faixa “Coisa de Maria, coisa de José”, que remete à música nordestina dos anos 1970 feita pelo próprio grupo, Zé Ramalho, Quinteto Violado e por Ednardo.

“Esta canção conta a vida a vida do trabalhador brasileiro, que é o Brasil de fato”, diz Theo Lustosa. Outra participação é de Dominguinhos (1941-2013), na faixa “Menino Angola”.

“Em 2019, gravei o álbum 'Serranias’ com a participação de Dominguinhos, ele cantando na íntegra. A gente regravou agora no tom da Bárbara, mas há momentos em que entra a voz de Dominguinhos. Na verdade, é menção à voz dele, tem o sentido de homenagem ao mestre”, explica Lustosa.

Janaina Pereira, cantora do grupo Bicho de Pé que segue carreira solo, também participa do disco, interpretando “Vagalumes”, de Affonsinho. Fran Nóbrega, jovem artista de São Paulo, é a convidada da faixa “Quando vem”.

Guitarra, baixo e bateria

Manacá da Serra já lançou o disco “Trio” (2023) e o EP “Jangada” (2025). O novo trabalho traz os elementos clássicos do forró, mas conta também com guitarra, baixo, flauta e bateria.

“Hoje em dia, em 2026, não adianta reproduzir a rigor o que foi feito por Luiz Gonzaga e Dominguinhos, que são clássicos. O máximo que a gente vai conseguir é ficar parecido. Superar essa turma jamais! Então, fazemos a nossa leitura do forró para o momento atual”, explica Lustosa.

A faixa “Coisa de Maria, coisa de José” conta também com a viola nordestina do pernambucano Renato Bandeira. “Ele toca com Lenine e aquela turma toda do Recife. O Jorge Continentino toca pife em ‘Cadê neném’”, informa o sanfoneiro.

O neném em questão é Ravi, hoje com 3 anos, filho de Theo e Bárbara. “É uma brincadeira que a gente tinha com ele e acabou virando música”, revela o pai coruja.

A produção musical do álbum coube a Gustavo Marques, de São Paulo, que também gravou as guitarras. Theo Lustosa se encarregou da coprodução.

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“DEJÀ VU”

O álbum do trio Manacá da Serra chega nesta quarta-feira (8/7) às plataformas musicais. Show de lançamento no próximo domingo (12/7), às 20h, no Espaço Montê (Praça Rui Barbosa, 104, Centro). Ingressos: de R$ 20 a R$ 35, à venda na plataforma Sympla.